過往像走馬燈一樣，一幕一幕地從他眼前浮現又消逝。他一路左思右想，不由責問自己：當初會不會是自己誤解了倩倩？

他錯過了一個好女孩嗎？

陳柏榮像失了魂似的，在雪地中緩步慢行。

細雪陡地飄落下來，走到轉角處，一家小服飾店櫥窗裡的模特兒服裝吸引了他。

黑毛衣外頭罩著粉紅外套，窄褲管加上小靴子──這不是葉之璇之前的穿著嗎？

他想起公車站遇到葉之璇，他誤以為她是倩倩，正是因為她一身和倩倩一模一樣的打扮！

他愣在那兒，心思飛快地轉著，整個人像火燒著。

「怎麼走得那麼慢？」不知什麼時候，葉之璇站在他旁邊，一臉嬌嗔問他。

「噢，吃太飽，慢慢走。」

他望著她的臉，這笑容是真還是假？他分不清了。

葉之璇拉起陳柏榮的手，伸進口袋裡，「今天好冷，靠一靠。」說著，整個人挨了上來。

她那麼自然，像沒事人一樣，小手暖暖的，陳柏榮卻覺得他的心像飄著的雪，浮浮的。

鵝毛似的雪飄到地上就化掉了，然後新的雪花又漫天嫣然飄下。

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芝加哥 下了一場不小的雪，冰天雪地中，葉之璇忽然想起很小的時候，爸爸、媽媽曾經帶她去遊樂園，她坐在旋轉木馬上，馬尾巴隨著她東張西望左右甩著，像木馬多長了一條尾巴。一間一間的房子閃過眼前、一棵一棵樹飛過眼前、一群一群人的笑聲還沒聽清楚就過去了，然後是笑著的爸爸、媽媽……音樂結束了，她不肯下來，讓爸爸再付一次錢。

「可是，你還是要重新排隊才能再坐呀。」爸爸耐心地解釋。

思鄉之情襲來，葉之璇忽然想家了，濃濃的思鄉情懷讓她不由自主地搭上地鐵 ，來到西北大學 。

大雪之中，雪地上印著葉之璇一路走來的鞋印。那張頭髮遮蔽的小臉在雪光中顯得十分蒼白，當她看到陳柏榮的那一剎那，眼角泛出淚光。（二一）