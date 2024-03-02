圖／123RF

有一部文森喜歡的歌劇 叫《奧菲歐與尤麗迪絲》，是格魯克寫的。

關於奧菲歐與尤麗迪絲的故事來自希臘神話，一直是作曲家喜歡的題材，大概是因為奧菲歐以音樂感動了天地。尤麗迪絲死了，奧菲歐去陰間找她，條件是帶她回陽間的路上不能回頭看她。

文森每次聽到這部歌劇，就會想起某個女孩。這個女孩是文森願意為她潛入陰間的。女孩曾是文森的鄰居，但當她父親帶著全家離開村子後，文森就再也沒有見過她。

文森能保留的只有女孩的笑容，一個純淨而永遠無法被破壞的笑容。

女孩離開很久了。文森不知道從什麼時候開始相信，每一個笑容背後都有一個需求。不知道從什麼開始開始，他相信沒有純粹的善意，每個人都想從他那裡得到一些東西。

文森發現，他自己無法露出純粹的笑容。他不相信純淨了。但是他仍然能在音樂裡感受到片刻的寧靜，雖然他不認為自己可以持久地體會寧靜。

文森還看過柴可夫斯基的《黑桃皇后》，以及貝多芬《費多里奧》，僅僅因為是他們的歌劇，就想看一回。

換個年代、換個音樂、換一些人、換一些故事，戲卻是相同的，因為人類的喜怒哀樂永遠是相同的。

文森繼續在歌劇院打轉，度過許多夜晚。

有天晚上，文森在歌劇中場休息時走到大堂，看到一位面熟的先生笑著對他走來。

「記得我嗎？我們在同一個舞蹈班。」

「是嗎？」文森愣住。

「是的，狐步舞，一個月前。」

「哦！想起來了。」

原來這位同學是巴黎的大學教授，到紐約待一段時間，順便就報名學舞、看歌劇，做一切自己喜歡的事情。

「要是你有機會去巴黎，我可以給你推薦一些跳舞的地方。」

「謝謝。推薦歌劇更好，呵呵！」文森笑。

兩人各自回到不同層的座位，繼續看下半場的歌劇。在餘下的時光中，文森深深感到，歌劇院的另個角落裡，有一個人和他一起看著今晚的戲，就好像他不是一個人來的。

有時，文森會有特殊機會去看歌劇。

某日，文森的一個老朋友邀他去看威爾第的《唐卡洛》。

老友來自一個歌劇迷家庭，原本打算和母親一起看，很早就買了票。但母親身體虛弱無法成行，她便把另一張票送給了文森。

兩個朋友很久沒見了，不知不覺都已經活到了話很少的人生階段。

歌劇上演時，兩人都安靜地坐著。中場休息時，兩人去大廳點了飲料喝。歌劇結束時，對話是：

「王子必須死是吧？」

「不然哪來的戲？」

然後他們分道揚鑣，各自想著生活中的事情。

那一年，文森六十歲。他忽略了自己的生日，直到他收到前妻的提醒。文森的前妻寄給他兩張她認為文森會喜歡的歌劇票，就在他生日那天上演。

但文森沒有去歌劇院。他待在家裡，獨自聽著華格納的《崔斯坦與伊索德》，想像自己和一個和他互相深愛的人一起死去。

文森每次生日都聽一遍《崔斯坦與伊索德》，不知不覺又聽了十六次。這部歌劇他只聽不看，留給看不見的自己。

●

夢裡夢外皆為幻境，舞台上，《死城》劇中的保羅被自己對現實和夢幻一樣的扭曲想像，折磨到崩潰。

最後一幕，保羅的朋友突然闖進他家，敦促他趕快離開，歌劇就此結束。

保羅從夢幻中醒來，文森也從一系列的回憶中跳回現在。

我們身處一個多麼瘋狂的世界啊！我們的生活多麼奇怪啊！文森想，它不斷變化的模式和不確定的目標，帶來的是悲慘的歡愉和痛苦的快樂。

在這個世界之外，還有另一個他想要的世界。現在他準備好要去了。

文森不知道《死城》中的保羅是否找到了出口，但他找到了。

歌劇結束，觀眾離開大廳後，工作人員發現一名男子還留在座位上。

那是文森。他的心臟停止了跳動。

「他看起來很平靜。」

「一個有福氣的人。」

當工作人員發現文森時，他的臉上帶著一個純淨的笑容。（下）