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旋轉的愛情（一八）

楊秋生

「可是這不是純粹的戰爭電影呀！第二次世界大戰期間，西歐各國在納粹德國進攻下淪陷，英國孤立無援，剛上任的英國首邱吉爾面臨必須在與納粹德國求和，或者率領英國力抗德國之間。做出兩難的抉擇。他如何挺過最艱難的時刻，在詭譎多變的戰爭中，很想看導演是如何雕刻出邱吉爾的高傲身段與老謀深算。」

「太硬啦，你和同學去看吧！我想看《可可夜總會》。」葉之璇軟軟黏黏的聲音像春天輕柔的風吹在臉上，讓人拒絕不了。

陳柏榮這輩子很少接觸墨西哥人，對墨西哥的文化所知也有限，但是看了這部《可可夜總會》之後，倒是興味盎然。電影散場後，電影片段及音樂一直在腦袋裡迴旋。

「謝謝你選了這部電影，真是好看。」陳柏榮說。

「我也是聽同學講的，她們有的看得都哭了。」

「我也是很感動啊，看起來吵吵鬧鬧的一部電影，其實裡頭包含了許許多多耐人尋味的主題。」

「是喔。」

「原來墨西哥的生命學是從不避諱死亡的，死後的靈異世界是另一種生命的延續，難怪聽說墨西哥人幾乎是最快樂的民族。」

「你對墨西哥滿了解的嘛。」

「裡面呈現墨西哥人的生死哲學和祭拜儀式，其實也是阿茲特克族的傳統與信仰。一路傳承文化，這很不簡單。」

「是啊，真高興邁克對音樂的熱愛與堅持，能得到家人的了解。」

「『在愛的記憶消失前，請勿忘我。』對亡者而言，即使他們的人生在真實世界已結束，但只要通過生者的緬懷與思念，他們便得以各種形式存在。」（一八）

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