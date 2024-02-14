「你說的是事實，我談的可是藝術呢。」葉之璇輕描淡寫地說。

陳柏榮笑了，臉上的肌肉整個放鬆下來，眼睛像閃爍的星星，像下午明媚的陽光。

「你畢業後有什麼打算？」陳柏榮問她。

她從來沒有自主權，母親說什麼就是什麼。即使大哥希望她也到紐約，沒有母親一句話，也只是夢幻泡影。從小到大，在母親高壓幾乎算箝制下的生活，如同折翼，近乎窒息。如果能出國，呼吸自由空氣，可以自主做任何選擇、做一個完整的自己，是多麼令人嚮往啊。

出國，下輩子吧！她心裡咒罵著，但她聽見她嬌俏的聲音很有自信地回答：「我想先做一年事，明年到紐約去，我哥在那兒。」

「哦！」陳柏榮定定地看著她，「我們一定要聯絡──雖然我去的是芝加哥 ，西北大學 。」

「那是很有名的大學呀。」她脫口而出。

他開心地笑了。

剛進入五月，驪歌已在她心中響起。還有機會嗎？

「你平常在校內餐廳還是在校外餐廳吃？」陳柏榮忽然問她。

「都有，想吃哪間就去哪間。」

「你去過學校前面那家聽說靠牛肉拌麵和肉絲拌麵兩種餐點，就傳承三代響噹噹的餐廳嗎？」

「有啊，那家號稱是附近最味美價廉的家常料理。」

「我很喜歡那家，我們明天中午一起去吃吧！」

太意外了，她按捺住欣喜若狂想要大聲歡呼的衝動，平淡又自然地說：「好啊。」

第二天葉之璇與陳柏榮夾在大批排隊，為了軟嫩滷牛腱、豆乾與彈牙麵條而來人潮裡，忍不住幻想：這算是約會嗎？

她吃過這家，牛肉拌麵分量十足，一個人點小碗都吃不完，何況還有免費的濃郁大骨湯讓人喝到飽，是最划算的一間店。（四）