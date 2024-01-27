圖／王幼嘉

「兒子，你轉過頭來，你看看媽媽，我是媽媽啊！」林淑芬滿眼含淚，近乎哀求地對著門裡的兒子林祥柔聲細語道。

一門之隔的另一間裡面，二十歲的林祥就坐在靠窗的位置，臉對著窗外，留給母親一個單薄的背影。他眼前的玻璃窗外，鎮上那唯一一家尖頂教堂頂端的十字架上，落著一朵潔白無瑕的雲。林祥的眼睛正盯著那朵雲，身子一動不動，如一座雕像一般。

「他這個樣子坐著看外邊，已經差不多三天了。不過他手臂上的傷沒啥問題了。」我跟林淑芬說。我做為林祥的主治醫生，這幾天我一直在仔細觀察他。

「你知道嗎，這幾天裡，其實他跟我也不說什麼多餘的話的。他重複最多的話就是綠卡 算個啥。」我輕聲對林淑芬說。我想安慰她，卻不知道從何說起。說起來，我的心和此刻的林淑芬一樣痛，因為林祥的年齡幾乎就和我的兒子一樣，可此刻我兒子正在本地排名第一的T大學課堂上聽課。

我接著拍了拍林淑芬的肩膀，示意她放鬆。做為心理醫生，我能體會到此刻她內心的哀傷。兒子遠在異國他鄉持刀傷害自己，這對哪一個愛孩子的母親來說，都是不可承受之重。

「李醫生您說說，一個陽光帥氣的孩子怎麼來了這個小鎮不到一年，就變成了這個樣子？」林淑芬問完這一句話，使勁吸了吸鼻子。

「這屋子裡瀰漫的都是來蘇水的味道，這哪是一個年輕大學生應該待的地方？更可怕的是，我兒子以後還說不準要來多少次！」林淑芬一隻手使勁揉著自己的太陽穴，另一隻手捶打著自己的胸口。「我這輩子是做了什麼孽，讓我受到這麼多懲罰？」林淑芬說著、說著，嚶嚶地哭了起來。

「說說孩子的過往吧。我需要了解他的過去，不然是沒辦法治療的。」我再一次拍了拍林淑芬的肩膀，拉過一把椅子讓她坐下。林淑芬的時差還沒有倒過來，就匆匆來到了遠在小鎮郊外的醫院，我們醫院是這鎮上治療精神疾病唯一一家醫院。

林淑芬用我遞給她的紙擦了擦眼睛，開始向我講述林祥的過去。

「去年夏天，他高考成績夠我們省最好的二本大學了，但是那不是他最希望的專業。而且當時家裡情況很特殊，我和我丈夫說，要不留學去吧。我們倆的夢，在兒子和女兒身上實現，不也是我們夢寐以求的嗎？原本孩子們也嚮往外面的世界，就這樣我們找了仲介，開始辦理留學事宜。」

說到這裡，林淑芬嘆了口氣，將眼神看向門裡。隔著門和兒子的背影，她看到了教堂的尖頂，此刻原來那朵潔白的雲已經不見了蹤影。教堂的尖頂像一支箭一樣，插入了蔚藍的天空，看起來那支箭十分孤獨。

「你看，那尖頂，像不像我兒子此刻的背影。我兒子似乎瘦成了一支箭。來這裡以前，我兒子的英語在班級裡數一數二，到這裡他好像也很快就融入了學校的生活。那他怎麼就突如其來成了這個樣子？他和我分別還不到一年不是嗎？我還想著年底春節的時候，飛過來和他們團聚，哪裡想到這個時候就提前來了呢？他什麼都不跟我說，我就什麼都不知道，就被學校一紙郵件叫到了這裡。他和我隔著這麼一扇門，卻彷彿是天上與人間。李醫生你說說，這孩子到底是怎麼了？好端端的人乍就成了這個樣子？」

隔了沒有幾分鐘，她又絮絮叨叨地重複了一遍上面的話。

「我像不像祥林嫂？我一遍遍地這樣問你？」林淑芬看著我，眼神裡充滿著哀傷和絕望，那哀傷和絕望就像深邃的馬里亞納海溝一樣，看不到底。我看到她的左眼角還掛著一顆小米 粒一樣大的眼屎。從她潔淨的皮膚上，我能看得出她肯定是一個愛乾淨的女人，可此刻什麼都沒有自己的兒子重要了。

「他們？他和誰？」我聽到林淑芬話裡的意思是，林祥還有一個夥伴。

「是我們女兒啊！確切地說，是我的繼女。」林淑芬臉色變得有些發紅。

「那你女兒呢？她沒有跟你一起來？」我覺得很奇怪，在這種情況下，做為一家人，是應該到場的吧？

「我一直沒有聯繫到她，手機總是沒有人接聽，微信 也沒有回。她或許正在考試期間，功課太忙吧。之前她跟她爸爸說過，沒啥事，別老打擾她。」林淑芬小聲說道。

從她欲言又止的樣子，我知道這一家人是有故事的一家人。對我來說，只有林祥是我的患者，我需要了解的是他本人更多的信息，既然她不想多提，別人就罷了吧。

我拍了拍林淑芬的肩膀。「給孩子時間，他會好起來。」我也只能這樣安慰她。做為心理醫生，面對著不發一話的患者，我也覺得無能為力。

來到醫院後，林祥幾乎不主動說話。林祥的眼神是那樣平靜，平靜得沒有一絲波瀾。如果不是入院的時候我看到了他手臂上的刀傷，我真的不知道這孩子病了。此刻他的樣子讓我這個醫生也無法判斷，這孩子內心到底被什麼東西纏住了。我其實也在想辦法，我這會兒站在林淑芬的旁邊，我也是想從她口中挖出一些線索。畢竟做為母親，她是看著他從小長到大的人。（一）