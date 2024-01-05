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母親的遺贈（全文完）

李元滋

「我在『河濱』做了十年的義工，認識了關於同性戀的醫學常識、法律權益、社會支援系統等等。更重要的，是同性戀者如何與他們的家人溝通，得到關愛、支持和接受。我的執著感染了我先生，他過去對同志懷著激烈的偏見，後來願意跟我一起做義工贖罪，我也為他驕傲！」母親頓了頓，像在深思。

「我曾經遇到幾個同性戀的青少年，因為家裡對他們不接受、不容忍，產生憂鬱症，其中有一個還有自殺傾向。我邀請他們輪流來我家小住，把我家看成一個避風港，他們都叫我阿嬤。我告訴他們我自己的故事，鼓勵他們好好度過青春期，彼此守護，一起穩穩地走上人生的旅程。」聽到這裡，大衛眼眶濕了，他的心悸動著，又熱又痛。「人生已經很艱難了，我們應該扶持這些年輕人，不要再讓他們的人生路更難走。」

卡爾補充說，他就是大學畢業後，在河濱文化中心認識「阿嬤」的。多年來他們一起做志工，也輔導了好些華裔的家庭。聽到這裡，大家都不由得鼓掌了。那一撥人從位子上很動情地喊：「麗蓮，謝謝你！我們愛你！」「一路好走！在天堂見！」原來他們都是河濱社區文化中心的同志社團成員。

有個人彈起吉他，他們開始唱一支歌：「在彩虹之上的某個地方，天空是蔚藍的，青鳥悠然飛翔，只要你敢做的夢，都會實現……」在歌聲中，「母親」的輪廓慢慢消逝，直到不見。但那笑容似乎還在那兒，發著瑩瑩的光芒。

大衛淚流滿面，莉莉遞過來一盒紙巾。外甥挽住他的手臂輕輕撫著。

卡爾走到大衛旁邊，一把將他的肩膀緊緊環住。然後，一個接著一個，那群十來個人的團體，都來跟他拉手、擁抱。這次，他覺得自己真的回家了。（全文完）

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