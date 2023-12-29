「Joyce發現了男朋友確實吸毒，還想利用她藥劑師的身分得到一些藥物，Joyce及時跟他分手了。真的說起來，也是要感謝寒梅。寒梅這張烏鴉嘴，有時候會搞不清這些壞事是因為寒梅說了才發生，還是本來就有。理性來說應該是後者，只是感情上一時難以接受。」

惠敏最後說：「老羅也是我的同學，把他們家排斥在外確實不妥，還是讓他們回來吧。」

5

冬天到了，正是節日季，家家戶戶張燈結綵，一片絢爛。這次同學聚會是在凌雲家，他們家的大房子在節日的燈飾輝映下，流光溢彩，贏得一片讚美。寒梅和老羅帶著他們的女兒Emily，再次出現在聚會。

許是有人跟老羅提及讓寒梅說話婉轉一些，寒梅在聚會中異常沉默，幾乎一言不發。佳琪有些過意不去，便有話沒話地找寒梅閒聊：「Emily明年要上大學了，她準備學什麼？」

寒梅輕輕咳了一聲，清了清嗓子說：「她最近沉迷於電視劇《House》裡的豪斯醫生，說是要做醫生。」

佳琪說：「你們家Emily好有意思。做醫生好啊，你這個醫生也算是後繼有人。」

寒梅說：「學醫真是長路漫漫，也滿艱難的，我們隨她。」

佳琪說：「我們家Mike也在這條路上呢。」

燕霞插嘴：「我們家Cindy以後也想學醫。」

佳琪說：「你們家Cindy成績那麼好，肯定沒問題。倒是我們家Ivy，對文學感興趣，可是學文學不好找工作。」

凌雲說：「基因真是強大，佳琪你這個文科生的女兒也喜歡學文，寒梅醫生的女兒也會想學醫。我們家老顧一向對股票感興趣，我們家兒子就學了投資 。」（八）