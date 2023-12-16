騎腳踏車的人（一六）

她輕鬆地跟芮內說：「您的胸罩尺寸我記下了，明天我會帶一種運動胸罩來，沒有任何鉤子，彈性好。您從下面拉上來就可以了，很方便的。」

芮內舒服地躺了下來：「謝謝你，我的孩子……」

醫生來了，直奔樓上。下來的時候，和曼特、琳達說了幾句很要緊的話：「感謝兩位，芮內度過了一次危機。她並沒有嚴重的疾病，機器老了，磨損嚴重。保暖很重要，避免不必要的疼痛很重要。藥物有止痛與護心雙重作用，但是一天之內最多服用兩粒，絕對不能超過。」見兩人頻頻點頭，醫生很滿意，開車離開了。

兩人上樓，跟芮內道了晚安，幫她關了燈，掩住房門，放輕腳步走下樓來。

夜風吹拂，月色昏暗，曼特要送琳達回家。琳達站住腳步，扶著腳踏車，目光炯炯：

「我想，你不要送我。回到樓上，也要警醒著一點。萬一，芮內需要你幫忙……」曼特答應，有些欲語還休的樣子。

「我想，也許我們可以一道照顧芮內。」琳達這樣說。

曼特喜出望外：「你願意搬進來……」

「我想，也許我們可以組織一個家庭。當然，如果你另有安排……」琳達這樣說。

「什麼時候？」曼特直跳起來。

「自然是越快越好……」琳達笑道。

第二天上午，百貨公司一開門，琳達就衝了進去，買了米色和深灰色兩款運動胸罩，出得門來便登車飛奔。待她來到芮內的臥室，看到仍然穿著睡衣，只是洗了臉、梳了頭髮的芮內端坐在床邊，正在看報。

芮內接過那一件彈性十足的胸罩，彎腰從腳上套上身，雙手往上拉，竟然就在睡衣下面兜住了胸部。（一六）