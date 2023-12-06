趙梅英／圖

一個男孩趁大家都在忙，從敞開的後門偷偷溜進廚房，打開冰箱，抓了一袋冷凍雞翅，一溜煙跑了。

「有個孩子偷了一袋雞翅跑了！」阿英看得一清二楚，對大廚說。

「看到了！」大廚說。

「追，出去追！把他抓住。」

「不用。」大廚說。

「為什麼？他偷了我們的冷凍雞翅，是小偷，怎麼不追「」」阿英急了。

「冷凍雞翅不是你的，也不是我的。何況，萬一追上了，他有武器，給我們一刀。何必呢，不用追！」

阿英想了想，大廚說得也有道理，一袋冷凍雞翅值不了多少錢，犯不著費力氣去追。再說，即使追上了，也打不過他，划不來。這件事阿英沒跟老闆說，免得他生氣。

下班後，她走過賴利窩著睡覺的角落，把這件事跟她說了說。

「妳說的那孩子我認識，是我以前同事的兒子，小時候我還抱過。長大了不學好，常見他在這附近幹些偷雞摸狗的事。改天我叫他老爸教訓教訓他。」

才過了一星期，那男孩又來了。這次是一手拿了一袋冷凍雞翅，拿了兩袋溜了出去。

「他又來了！」阿英對大廚說。

「我去嚇嚇他！」大廚說。

上次拿一袋，這次拿兩袋，太過分了。大廚看不下去，拿了把切肉刀追了出去，隔老遠一面揮舞著尖刀，一面大聲吆喝。男孩回頭瞥了一眼，加快腳步，像狡兔一樣飛快跑了。

他來偷東西，沒人追，也沒有報警，縱放犯法就是鼓勵犯法。這次他又來了，賊膽還越來越大。阿英拿起電話，準備打「九一一 」報警。

「電話放下，不要打！」老闆看到，制止了她。

「他是小偷，我叫警察來抓他。」

「警察來了，拉起封鎖線，要詢問、要作筆錄，一天生意都沒了，損失比兩包冷凍雞翅還大。萬一警察抓到了他，還要去警察局指認，以後開庭還要去作證，麻煩大了。不要報警，關好後門，以後注意一點就行了。」老闆從做生意的現實角度考慮，說得也有道理，只是和學校老師說的大道理不一樣。

晚上下班，阿英去問賴利：「你說找他爸管他，怎麼他今天又來偷東西了？」

「我和他老爸提了，他老爸說：『我退休 了，靠微薄的社安金過活，自己都快活不下去了。孩子大了不聽話，管不動了。』」賴利想了一下，接著說：「這樣吧！最近天氣暖了些，我把我的窩挪近你們餐館一點，幫你們注意著點。」

「那也好。開餐館做生意不容易，東西被偷，老闆心疼。先謝謝你啦！」阿英說。

賴利雖是遊民 ，講義氣，就近看著，年輕人偷東西有所顧忌，比警察巡邏還有用。第二天，賴利果真把他的窩挪到「旺記外賣」附近，那以後好長一段時間都風平浪靜，那孩子沒再來了。

一天下午，餐廳生意最清閒的時間，大廚在抽菸看報、經理在玩遊戲機、老闆在椅子上打盹、阿英在手機和朋友閒聊，餐廳靜悄悄的。

突然，「砰」的一聲，門被推開，衝進來了一個拿著槍、戴著頭罩露出兩個眼睛的人。阿英看神態，知道是那個來偷東西的男孩。

「不要動，手舉起來！」他把槍點了點，輪流指向每一個人的腦袋。

一下子，大家都醒了，都站起來把雙手舉在頭上。只有老闆還在呼呼大睡，大廚踢了踢他的椅子，他才嚇了一跳，醒了過來。

「誰是老闆？」男孩拿著槍大吼。每個人的眼光都看往老闆。

「錢櫃打開！」男孩知道了，拿槍指著老闆說。

老闆顫抖地從口袋掏出一串鑰匙，找出一支，打開收銀台的錢櫃。男孩飛快抓了紙鈔裝進背袋，接著用槍指著阿英說：「錢包拿出來！」他知道女人都把錢放在錢包。阿英從手袋拿出錢包打開，裡面只有幾十塊。男孩把錢抽出來，阿英看見他拿著槍的手在微微顫抖，顯然他比任何人都更緊張。

前後不到兩分鐘，男孩推門出去，大家才鬆了一口氣。

突然，外面「啊」的一聲慘叫，是那男孩的聲音。接著是棍子「砰！砰！砰！」一下接一下的打擊聲，和「嗷！嗷！嗷！」一聲接一聲的嗷叫聲。「強盜啦！你膽子大啦！」夾雜著賴利的嘶吼。

「滾！我不要再看到你。」賴利說。男孩被打在地上，掙扎爬起來，顧不得拿掉落的背包，連滾帶爬，飛快地逃跑。

大家推開門出去，只見賴利拄著拐杖，靠在門邊大口喘氣。

阿英問：「怎麼回事？」

他說：「我看到他進去，知道是搶劫。我不敢進，貼著牆等在門外，他出來，迎頭一拐杖，把他打矇了。又拚老命，一下一下用力痛擊，把他打跑。」他語音一轉，又說：「他背包留下了，你們點一點，看錢有沒有少？如果沒有，就不要報警。放過他吧！他還是個孩子，不知道搶劫判刑很重，要坐穿牢底。」

賴利講義氣，也有感情，這個時候了，還在替老友的兒子求情。老闆一如既往，沒有報警，這件事也就不了了之。留在阿英記憶裡的，只有被被搶時的恐懼心情，和槍指著時的可怕感覺。（下）