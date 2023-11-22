隔壁老李在門縫偷窺，嘴裡嘀咕道：「作孽、作孽啊！」但他不敢輕易敲門。每次她們母女吵架，他都會偷窺或竊聽，卻從不插手。他就像黑夜裡站在門口的幽靈一樣，眨著一雙泛綠的眼睛。

哭了一會兒，母親起來重新把左手繃帶吊到脖子上。這時她感到傷口隱隱作痛，不過是那種能忍住的痛。她推開窗，望著窗外漆黑的夜，心裡想這女兒真是被她寵壞了。丈夫早死，自己所有的含辛茹苦，竟落得這樣的地步，不免一陣心酸。

她嘀咕著罵女兒：「小娘貨。」但馬上又為女兒的出走焦急起來。她衝下樓去，在街口的廣東佬水果鋪，找到了正在打電話的女兒。她對女兒說：「回去吧！剛才是我不好。」

每次母女吵架，總是母親認輸才和好。母親把女兒勸回家，已經深夜了。母女倆各自回自己的屋睡覺。米婭鑽進被窩，一會兒就呼呼睡著了。母親躺下後，隱隱約約聽到從她體內傳出來「剁！剁！剁……」的聲音，那是她死去的丈夫米道梁在案板上剁肉的聲音。米道梁活著時，唯一的嗜好就是在案板上剁豬肉。母親每次與女兒吵架，這死鬼丈夫的「剁剁」聲，就會跑出來糾纏她，彷彿要把她的心也剁碎似的。

母親心裡有些發慌，陷入亂麻一團的煩惱中，一夜沒睡著。第二天一早起來，她眼圈也黑了。

米婭很後悔與母親吵架，雖然她嘴上不肯認錯，但她變得勤快了，一大早起來煎荷包蛋。而母親呢，左手繃著繃帶去家附近的農貿市場買菜。這個農貿市場每周只開一天，都是郊區農民來擺的攤位，賣自家種的蔬菜 、水果、藍莓醬、草莓醬等。（一○）