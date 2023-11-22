可樂王／圖

藝術節辦在文化資產園區，酒廠舊建築搭上充滿活力的彩繪，讓我一個才來台中兩年的人，無法想像從前蕭條 的樣子。進會場前，沿途貼著各式倡議獨立建國、自由民主的海報，旗幟在春天的空氣中飄揚。舞台融入一個老建築再生的空間，主辦方在鐵皮屋頂下懸掛各種花花綠綠的布條，貼滿仿通緝 令的議題介紹公報。

樂團主唱走上台時，台下人群還若有似無，直到他唱起那些寫給土地的歌。

「哇，他打通鼓沒有用爵士鼓的手勢，真講究！嗩吶竟然不是常見的二號吹，而是噠仔欸，符合道場的意象！」我在心裡暗自驚嘆，該樂團常以北管元素加入演出中，雖然在我眼裡有些生疏，但比起許多將傳統樂器拿來亂打，宣稱創新的樂團，他們算是對脈絡很有掌握的了。

一沒留神，身邊的人已經開始搖晃頭部，開始舉手高呼，舉起各種紅色底黃色字的毛巾、布條，隨著音樂擺動。他們拿著啤酒在舞台前不遠處跳舞，台上主唱鼓動大家舉起手、舉起毛巾、舉起土地上的正義。

「拜請……」他開口。自由、民主、人權、自由、民主、人權……前呼後應的尖叫聲撕裂肉體迸出，眾人的呼聲衝撞舞台，刺痛我的耳膜。

走出活動會場，心上餘留的震動還在迴響。隔壁倉庫是個瀰漫著慘白燈光的畫展，人潮相較藝術節少許多。不過數步，會場傳出的聲音已十分模糊，主持人用台語要大家珍惜自由、爭取權利，縱使我一聽就知道她不是母語使用者。

回到宿舍，我一邊整理我的嗩吶，一邊滑著Y學姊的限時動態。破碎的時間軸中，充斥著片段的演出影片。隔著螢幕，舞台紅色的光依然將轟鳴和壓迫感迎面送來，直到幾秒後畫面突然變得柔和，「這是最後一篇了，希望大家都可以勇於追求正義，捍衛土地的價值。」她寫下，下方當然，也附上了羅馬字台語的版本。

我背著嗩吶包出門，對面床上的學妹抬起頭來瞥了一眼。

綠空廊道是台中鐵路高架化後，重新劃設的一塊帶狀休憩區。阿銓說，他都快找不到地方練嗩吶了，「每次都去重劃區餵蚊子。」他總無奈地說：「然後路過的人就會問，你是學國樂的嗎？這是西索咪在用的嗎？」傳了一個翻白眼的貼圖。他看了綠空鐵道附近的環境後說，欸，這兒感覺可以，妳可以對著建國路吹，反正四線道，應該不會被趕、被罵。

所幸傍晚時分都是老人，有個散步的伯伯靠近：

「唉唷，不錯喔！妳這是學校的嗎？」

「呃，這是北管的。」

「妳不是某某高中的嗎？」因為我穿著制服，他這樣問我，「對啊。」

「啊妳們學校不是也有人在學這個嗎？」

「對，呃，我們這個是北管的，跟國樂不太一樣。」我尷尬地回答著，他說很好、很棒、加油啊，然後緩緩離開。

早知道就別那麼快在阿銓翻白眼之後，傳大笑貼圖了。

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晚上九點的南屯路，店家的鐵門多已拉下一半。除了捷運 沿線的住宅高樓，燈火還死白地亮著。

大師兄在廟裡忙前忙後，招呼大家，阿銓叫我幫忙排椅子。「上元排場基本上只要是館員，都有義務回來，所以這應該是一年中人最多的一天。」阿銓邊牽著音響線邊說。

桌上擺滿了供品，阿銓說他小時候廟裡都會拜全羊，現在只剩麵粉的了。麵粉羊被貼上眼睛、畫上鼻子和嘴巴，軀殼卻是空的，只有一副塑膠骨架，纏上滿身的膠帶。

四十個人圍坐一圈，我們焚香後開始扮仙。「瑤池金母法無邊，蟠桃一熟幾千年。」瑤池金母念道，設宴款待八仙，八仙帶著各種珍奇寶物，接連上場祝賀。除了曲牌旋律不同，唱詞意義是那麼相近，而白鶴、青鸞更是未曾在我生命中出現的祥瑞神獸。在嗩吶的喧鬧聲中，我唱著「拍掌下丹霄，正庚星」，廟裡零星進來一些人，拍了幾張照片，又從同一個門離開。

慶賀啊慶賀，阿銓總這樣說：「妳唱到飛起來都沒關係，因為這是大日子。」我說晚上十一點好想睡喔，他尷尬地笑了笑。

一炷香，過子時，劇情急轉至〈封王〉，故事是韓擒虎將軍降順北蠻，受封領賞的過程。超無聊的，一點情緒都沒有，阿銓都這樣說。我說年輕人哪，難道你對升遷、財富自由沒有嚮往嗎？他撓了撓頭：「妳知道我要七十年不吃不喝，才買得起一間外埔的房嗎？外埔喔，還不是南屯。」線香的煙充滿我鼻腔，一開口總是免不了吞下好幾口煙。妳身上為什麼一直有一個廟的味道？同學常這樣問我。

排場結束後，我問唱扮仙戲唱了四十年的師叔，為什麼要扮仙啊？（上）