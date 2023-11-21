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夫妻當眾3P Taco Bell洛杉磯門市爆關門開性愛趴

白男持步槍掃射 俄亥俄州沃爾瑪1死3傷

紐約的白蝴蝶（一二）

南希

眼看被他拖進了一個偏僻的停車場，忽然，出現了另一個人，像從地下冒出來似的，一拳把歹徒打倒在地。這人竟是張三！他在關鍵時刻亮出多麼漂亮的一手，我驚中帶喜，這是我有生以來第一次，享受如此的雄性保護。

我的衣服被扯破了，頭髮也亂了。我哭著給保羅打了電話，他接到我的電話，氣喘吁吁地跑來了。我們三個人坐在附近的一個小咖啡館，緩和一下緊張的情緒。

保羅擔心地瞧著我說：「你比聽上去好多了，你剛才在電話裡真嚇人！」

張三坐在對面，一直默默地注視著我。沉默降臨在三人之間，冷場了一會兒，保羅的手機響了，他朝門外走去。

張三的目光跟了他一會兒，又轉向我：「你還好吧？嚇著了沒有？」

我說：「當時事情發生得太突然了，顧不上害怕，現在倒是害怕了。」

保羅回來了，說他有事要先離開，對張三說：那你把梅送回家。

從那次我被襲擊後，張三經常充當護花使者送我回家。我們的朋友關係中，似乎又朦朧地添了一點什麼東西。

又一次，他在下城的小義大利街款待我，說有一個好消息要告訴我。入座後，我在等著上菜的時候問：「你有什麼好消息？你搶銀行啦？」

「搶銀行能有多少錢？」他的表情比以前頑皮了很多，「我現在掙錢比搶快多了！」

我把叉子放在通心粉盤子上，「那麼？」就像我們演舞台劇一樣，張三先創造了一個神祕的氣氛，然後壓低嗓門告訴我：「我的官司打贏了，賠了我一百萬！」說完，他那雙眼白很大的眼睛，一動不動地看著我。

我「呃」了一聲，但沒說話。（一二）

舞台劇 義大利 咖啡

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