我的名字叫楓（一八）

秦曉蘭隨手給她一下，去你的！麥子琪沒來，你心裡後悔，又拿我來尋開心報復了。我可與你們家麥子琪沒有半點瓜葛！

我說的是真話，我和麥子琪並不合適。我不是個好女人，什麼家務都不會，還連孩子都不想要。

是嗎？你是說一套做一套，真虛偽。秦曉蘭訕笑道，看你們倆分別時難分難捨的樣子，真是鐵石心腸的人也會被感動得流淚。

我已經告訴你了，我們已經掰了。那是徹底的離別，麥子琪心裡有數。

離別？秦曉蘭驚訝地睜大了眼睛。還是徹底的？不就是為麥家生個大孫子的事嗎，麥子琪已經為你頂住父母親的壓力了，你還不依不饒啊！

麥子琪是我爸媽派來的特工，當然我不會饒了他！尤楓又憤怒地叫了起來，我和麥子琪之所以走到一起，完全是我爸媽設下的圈套，兩個月前我才知道。是我媽得意忘形，不經意間透露出來的。

秦曉蘭忽然想起兩個月前，尤楓打來那個要來白山看楓葉莫名其妙的電話，似乎明白了什麼。她看到尤楓的臉色，頓時覺得事態嚴重。

你與麥子琪之間，到底出了什麼事情？什麼特工說得那麼聳人聽聞？你是○○七龐德 電影看多了吧！

蘭，你還記得去年初，我們實習去華盛頓拼車的事嗎？

知道啊，秦曉蘭點點頭。她的腦海立即浮現高大帥氣的麥子琪，每天清晨無怨無悔駕著小車，按時出現在維吉尼亞 春田廣場等候她們的情景，那是一幕幕溫馨的記憶。

其實，麥子琪是我爸媽派來專門勾搭我的。尤楓幾乎是痛心疾首，我每次回深圳，我媽都要張羅給我找對象，我都懶得理睬。（一八）