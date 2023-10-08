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拯救小魚（一○）

紅山玉

壞了，自己的電腦和打印機所在的上方，正對應著樓上租客郁小魚放置魚缸的地方。她心想，完了，那些水肯定都流到自己桌子上去了。

李冬菊扔下拖布，喊了一句：我的電腦！我的電腦完了！

李冬菊「蹬蹬蹬」跑下樓去，開了自己家的門，直奔書房而去。果然，水滴正從自己的電腦主機上往下滴著，連接電源的插座插孔裡也灌滿了水，電源燈也滅了。水又從桌子上淌到地板上，李冬菊知道，這下樓上和自己房間的地板肯定要廢掉了。日後地板極大可能要翹起來，到那時候，重新裝地板一定又是不少的錢。這筆損失找誰要？肯定是找郁小魚了，可是郁小魚在哪？

女警察在樓上，幫露西老太太將金魚放到租客郁小魚的一個不鏽鋼洗菜盆裡。她到衛生間轉了一圈後，也跟了下來，留下露西老太太在樓上看著那幾條僥倖被救的金魚發呆。

李冬菊正東一下、西一下地擦桌子和地板，女警察從旁邊的擦手紙捲上扯下幾張紙，幫忙擦著桌子，兩個人一起算是把桌子收拾完了。李冬菊不知道租客郁小魚為什麼買了那麼大的魚缸，就養那麼幾條金魚，又不是養了幾隻大烏龜，這姑娘為什麼這樣做？買了魚，你倒是好好養啊！哪有這樣養寵物的呢？

說說，租客到底怎麼回事？女警察看著忙完的李冬菊問。李冬菊心裡想，警察永遠有一顆敏感的心。人找不著了，對他們來說，這肯定是分量最重要的事情。

李冬菊讓警察坐到自己的椅子上，她自己也累得坐了下來。她一五一十地將自己找郁小魚的過程和曾經遇見過她的事情，講給警察聽。女警察聽完也嘆了一口氣，說：那你只能繼續聯繫她了。（一○）

租客

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