皮諾曹與藍色鳥（九）

「我承認羨慕人族。誰不呢？即使那些做出嗤之以鼻姿態、批評人族各種不潔淨和殘暴作風的，也跟我一樣暗暗羨慕。只要他們曾經讀過人族的書、只要他們曾經聽過人族的傳說，甚至只要他們像我這樣，長久凝視著一扇窗，看見窗外那棵人栽種的香樟在風中搖曳，鳥群從天而降，棲落在枝梢，只要他們看到那不同於自己的靈動，就會從內裡深處發出嘆息。

「我們發出嘆息，因為我們的內裡是柔軟的。不同於瑪莉，她看起來像活物，其實是機械的組合，外表柔軟但內裡冷硬，善於聽從指令，沒有自己的主張。瑪莉的視物辨識能力不佳，過了保修期，沒法回原廠維修。對一個不須陪我出門的陪伴者，她的視力已經足夠。你見過她，她還算好看。他們把人偶設計得比一般人要漂亮，看起來賞心悅目，就像一個精巧的家電。人偶的美只能取悅，不能威脅，也不能魅惑，就是，物件的美。我族，也就是偶人族，雖然外表僵硬，行動不便，但我們是有感情的……」

少年說到「感情」一詞哽咽了，他清清喉嚨，「嗯，我有點激動，沒什麼好羞恥的，感情是我們最寶貴的賜予。我們一出生便在學習它，直到生命的盡頭，而那，一般也只有十餘年。感情區別開我們和完美的人偶，讓我們跟有各種短板的人族成了近親。不過，我想要講的不是人族。他們有幾千年的歷史文明，生活在地球上已經幾百萬年，我們是他們的突變。我的祖輩，在這點上我沒有編造，百分之百是手藝人。

「約當上個世紀初，西南地方一個小鎮，出了個遠近馳名的木匠，無兒無女，一人獨居。」（九）