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「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

蘿蔔與壽司（九）

章映桐

美莉嘆了一聲，站起身來，往廚房那頭去熟悉用具材料的擺放。

上午七點正，比賽正式展開。三輪的比賽依前菜、主餐、甜點的順序採淘汰賽制。每次參賽者面前擺的神祕盒內置著四樣食材，盒子打開後計時半小時，得變出一道菜餚。知名的拉丁裔主持人里昂與三位現場評審：喬治、日裔後代伊達與史蒂夫，這時皆衣履光鮮亮麗地出現在棚內。

不知是星光懾人，還是攝影棚內冷氣開得太強，美莉與對手站一排立在料理台前等候時，只聽見不遠處隔間用的泡沫塑膠道具牆被吹得嗶嗶剝剝地震響，彷彿是颱風天的防風林，但美莉懷疑那或許是自己的心跳。

在棚內幾個巨大的燈光焦距下，前菜部分上場了。四個亮光閃閃不鏽鋼做的保鮮盒，隨著類似壽司船的輸送帶，送到參賽者面前。掀開後只見盒內的組合是：一整隻鵪鶉、一盒黃金咖啡豆、柚子、墨西哥豆薯。對美莉而言，這些組合還不算太奇特，雖然豆薯不常用，至少從前曾試過，所以稍稍鬆了一口氣。

比賽規則是不給參賽者足夠時間思考，當牆上碩大的計時鐘開始跑起來，每個人的腎上腺素瞬即飆了上來。四個人都奔跑起來，搶著拿副料與鍋盤，一邊在腦中想著料理內容，不時在過道中與對手磕絆摩肩搶時間；急促的呼吸聲，還有鍋碗瓢盆「匡啷」的碰撞聲此起彼落，加上主持人與評審來賓一旁刻意地搧風點火，不大的廚房拍攝現場片刻之間成了諾曼第登陸戰場。

眼角餘光中，美莉看到她今天的對手似乎都是有備而來，動作都很快，毫不遲疑，心中不由得更添了幾分緊張，額前一綹綹瀏海早被汗水浸得濕透。（九）

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