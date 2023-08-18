「請問，您在找人嗎？」（上）

薛慧瑩／圖

1 訪客

黛西自從離開她出生的村落之後，已經很久沒有見到多莉了。

多莉是黛西的鄰居，比黛西大十歲。多莉臉上總是掛著微笑。在黛西的記憶中，多莉是村裡唯一快樂的人。多莉每次見到黛西，都會上前來擁抱黛西。

「小南瓜。」多莉會這麼叫黛西，然後彎下腰摟住黛西。

除了多莉，黛西不習慣被人摟住。她的父親從來不抱她，她的母親在黛西還是嬰兒的時候，就悄悄離家了，黛西對她完全沒有印象。

黛西覺得，多莉和任何人說話時，聲音總是充滿陽光。即使是一年當中最寒冷的日子，多莉的出現也能讓她立刻暖和起來。

有一天，黛西看到一位先生來找多莉。黛西覺得，那位先生看起來比父親和藹多了。但她見到多莉和他有說有笑，突然感到很不安。

黛西不知道自己的不安從哪裡來，莫非是害怕這位先生帶走多莉，讓她失去唯一的朋友？

失去。失去是什麼意思？黛西知道多莉並不屬於她，怎麼失去？但是一想到多莉可能從自己的生活中消失，她就覺得很難過。她覺得那位先生不是來帶走多莉的，而是來挖掉自己的一塊心。

黛西無法擺脫心中各種錯綜複雜的感覺。她覺得需要傾吐，卻不敢去找多莉。她從來沒和多莉還是任何村裡的人，說過多一句的話。她甚至不相信自己能好好說上一段話。再說，那位先生來看多莉的次數越來越多，黛西覺得多莉沒有時間理會她了。

其實，多莉看得出黛西的憂鬱，但是她還沒來得及問候黛西，黛西就離開了村莊。

黛西準備告訴大家，她離開村莊，是因為父親在工地發生意外去世了。她在村裡沒有家人，沒有任何留下的理由。但黛西的父親實際上是在黛西離開後一年才過世的。

黛西準備的故事沒有述說的機會，因為從來沒有人問過她。她發現她消失在人群中，沒有人關心她從哪裡來，不僅謊言沒有人聽，什麼話都沒有人聽。

黛西早已不記得，她是哪年哪月離開她的村莊了。她離開村莊之前，從來沒有計算過時間，家裡連月曆都沒有。她離開之後，彷彿已經度過比一生還長的時間，長得足以讓一顆柔軟的心變得堅硬和破碎，長得足以讓碎片化作塵埃而消散。

黛西在村莊裡的生活沒有方向，每天無論做什麼事、幹什麼活，都覺得自己在漫無目的地遊蕩。她從多莉那裡得到的善意，只是讓她對生活感到更加困惑。

黛西知道她不想再留在村子裡了，但她離開後仍然感覺沒有著落。從一個地方逃走，並不代表向另一個地方前進。黛西雖然覺得自己衝破了一個柵欄，卻像懸在空中的風箏，飛不走也落不下。

黛西從一個城市飄流到另一個城市，打過幾份零工，甚至上了幾年學。

她學會不把自己的感受當回事，不讓任何人親近自己，覺得在冷漠中生活很安全。

多年後，黛西終於在一個小鎮定居，買了一棟小屋。

這個小鎮離黛西出生的村莊其實不遠，可是她不允許自己緬懷過去，連一次回去的衝動都沒有。

黛西剛到這個小鎮的時候，小鎮雖然比她的老家熱鬧，卻比現在安靜多了。

現在，小鎮的街道早晚堵車，不時人來人往，某些周末和假日也會舉辦慶典和各種活動，遊客逐漸增多。

黛西仍然沒有方向，但她不再介意了。她就在她所在的地方，這對她來說已經足夠，她不需要知道更多。

她很願意接受屋外的喧囂，因為它們可以淹沒她腦子裡的噪音。黛西試圖撥開腦子裡的噪音，對它們進行勸說、用藥物鎮壓它們，但都無濟於事。黛西腦子裡的噪音越來越大，持續的時間越來越長。

她覺得自己處在一場無止境的等待遊戲中，不過它不是遊戲，而是一條鎖鏈。生活變成了一條鎖鏈，她的心變成了一座監獄 。

黛西總在等某件事情的結束。屋外的喧囂再也淹沒不了她腦子裡的嘈雜聲。

等待交通、等待放學、等待下班、等待愛情、等待退休 、等待快樂、等待生活的開始。無止境的等待。無止境的痛苦。

黛西問自己：「我到底在等什麼？等待記憶消失？等待希望也消失？」她覺得自己的頭要爆炸了。她開始用手敲桌子，直到雙手又腫又紅。

從記事起，黛西就一直在等待某件事情的發生或終止。

她等待母親回來。她等待父親停止責罵她。她等待下一次見多莉。她等待那個男子離開多莉。她等待自己離開村莊。她等待自己從困惑中醒來。

但是沒有什麼可等待的。會發生的就會發生，無須等待。不會發生的，再怎麼等待也不會發生。等待的事情永遠在未來，並不能出現在此刻，痛苦不是因為有事可等，而是因為等待。（上）