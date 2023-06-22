她為了掙錢讓自己在丈夫面前揚眉吐氣，竟然不惜利用賭博這種愚蠢又可怕的方式。

他一刻也不能再等，王慧剛從衛生間出來，余浩就舉著手機 ，怒氣沖沖地質問她是怎麼回事。

王慧一開始還笑著裝傻：「什麼怎麼回事？」

「這個！這個！」余浩搖晃著手機，激動地就快要把手機戳到王慧的臉上，「你在網上賭博是不是？」

「什麼賭博，這不是賭博，就是玩遊戲而已。我昨天還掙了三百呢。」王慧說著，坐回到沙發裡，拿起遙控器準備換台。

「你還不承認，你自己看看，你看看這是個什麼網站！」

「我不看，我的事你別管。」王慧口氣冷淡地說。

「我不管？我為什麼不管？你知不知道，多少人就是因為在網上賭博，弄到最後傾家蕩產的！」

「你放心，我不用你的錢！」王慧口氣冷冷的，眼睛空洞地盯著電視屏幕。

「你以為你跟別人借錢的事我不知道？」余浩問，「你以為借別人的錢，不用還的嗎？你預備怎麼還？」

「這不用你管，你什麼時候關心過我的事？反正家對你就是旅館 ，你就是回來吃飯、睡覺、排泄，連碗都沒刷過，襪子也沒洗過，兩個孩子的事也不操心。怎麼現在擺起架子，要開始當家了？」

「你別轉移話題，我就問問你，你先是搞什麼微商賣保健品，然後呢，做出成果了嗎，堅持下來了嗎？壁櫥裡積了那麼多賣不出去的東西，再過幾個月就要過期長毛了，你準備怎麼辦？你還不吸取經驗教訓，還要折騰啊！賣保健品至少還有個實實在在的東西握在手裡，現在竟然開始變本加厲，賭博啊！你真是走火入魔了。你沒聽說過黃賭毒，沾上必死嗎？」（五五）