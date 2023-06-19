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遭控強吻性騷 黃子佼道歉：這次風波也是坐立難安

貓說（四）

鍾旻瑞

我和母親回家的路上，她問出了我心中一直在想的事。「你不覺得，那隻貓和聿亞長得很像嗎？」她說的沒錯，貓的長相和聿亞有著說不出的神似。大家有時候會說寵物像主人，但我指的不是那樣，而是彷彿有誰把聿亞的五官剪下，貼在貓的臉上。我也頓時明白，為何聿欣會對貓這麼反感，因為貓長得像聿亞，就等於長得像她。

母親似乎受到那天的景象衝擊，開始較少與阿姨聯絡，並以姊妹倆要準備大考，不方便打擾為由，不再帶我去拜訪。阿姨察覺母親的異狀，自尊心甚高的她也與母親疏遠，兩人陷入某種冷戰的僵局。

半年多以後，在姊妹倆結束升學考試的那年暑假，聿亞走在路上，被酒駕的車子撞死了。

由於母親已經不再與阿姨聯繫，這件事我們竟然過了好幾個月才輾轉知道。母親知道這件事後滿懷虧欠，哭著打給阿姨，但阿姨始終沒接電話。母親試了好幾周，某天電話才由一個男人接了起來。母親愣了一下，接著才想起那是姨丈的聲音，她已經許多年沒和這人講過話。

姨丈告訴母親，聿欣在聿亞死後精神崩潰，不吃不喝也不說話，接受治療幾個月後才稍微好轉。醫生建議他們讓聿欣換個環境生活，否則在家裡，處處都是聿亞留下的痕跡。阿姨於是決定直接帶著聿欣去美國，接下來也準備在那裡生活和上學了。

「她們會再回來嗎？」母親問。

我聽不見姨丈的回答，不過看見母親的眼淚，我也大概明白電話那頭說了什麼。母親掛上電話，將臉埋進手心大哭起來。而在那一刻，我回想起聿亞在我面前，小心翼翼地將盒子打開，要我挑禮物的模樣。（四）

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