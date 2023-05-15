九子／圖

當然，不管是否是蝦兵蟹將，他依然不敢掉以輕心，每日仍問她：「量血壓 、血糖 沒有？」而她例行公事般，也回問他同樣的問題。倒不是她鸚鵡學舌，而是一樣的問題，相等的關懷。如果她回說：「量了，還行。」他也說：「量了，正常。」那日便算正常作息，時間表上如是記錄，不必補述其他。

可時間表上尚留著一欄，與病痛有關。勾或不勾，全看疼痛程度如何。他們當然知道，以兩具磨老了的皮囊來說，五臟六腑、經絡血脈等等，若運行出格、疼痛併發，恐也正常。但無論如何，如果能得償的話，他們的夙願基本就是──疾病可來，但求無痛。

簡而言之，他們夢寐以求的，不外就是：時間表上有關疼痛那欄，永遠空白。

3

半年來，他們老牛拖車似，在崎嶇路面上慢挪慢移，時停時續地合力完成幾幅一千片的拼圖。

以老牛之力，疲也罷、乏也罷，拼圖能完成，總是壯舉。無論如何，能把凌亂無序的散塊一一歸整，並把圖案之本來面目還原成功，他們是高興的。那些時刻，他們甚至暫且忘卻身體之種種不適，成就感之高，更是不言而喻。

然而身體諸多不可名狀之不適，到底無法蟄伏不動。那天，她正打開新近買來的拼圖盒，忽然一陣背痛排山倒海而來。她忍著，以為疼痛如旋風，片刻可止，哪知風勢凶猛，她在風中翻滾飆飛，好一陣的目眩頭暈。他見狀急了，扶她坐好，遞上止疼藥，再連連問：「好點沒？好點沒？」忘了止疼藥不是仙丹，哪能即刻見效。

她心情沮喪，也不回話。眼光停駐在拼圖盒上，許久才忽然冒出一句：「如果把一個人的圖像做成拼圖，會有多少片呢？」

他覺得這問話突兀，有點詫異。但看她開了口，猜想她也許疼痛輕了些，便趕緊答道：「說不準，可多可少。五十、一百片起碼，上千、上萬片也可能。」

「誇張了。你看兒童拼圖，也不過十多片而已。」

「看怎麼做，給什麼年齡段玩的，可簡單，也可複雜。」

她不置可否。心裡想的是：如果人體能以區區幾片拼成（必須是碩大之片），那麼體內世界是否就能一覽無遺？而如果各器官各司其職，各血管行走井然有序，體內不見亂流飛竄、不見瘡痍戰場，人是否就算安康無病？

確實想多了，她知道。以她不愛深思，慣常憑直覺行事的性格來說，基本是不想，開心；想了，堵心。然而老了、老了，許多不著邊際的想法，隨疼痛紛至沓來，她也只能隨之任之。

而他，看她不回話，忽然靈機一動，換了個切入點，說：「我們拿幾張生活照去做一幅大拼圖，怎麼樣？很有意思的。」

她盯著他，依舊意興闌珊。他為逗她開心，盡量表現出興致勃勃的樣子，接著說：「網上有應用程式，按幾個鍵，把相片貼上就行，不難。」

她不語，彷彿他的話飄然而過，她未曾聽見；又彷彿話語凝止於耳畔，待她梳理。他也不催她答話，心中催的其實是那粒止疼藥──趕緊生效，讓她的疼痛化為一縷輕煙，速速散去。

可對她來說，疼痛已遽變為一巨大漩渦，絕非輕煙一縷。也只能說，漩渦中的她，光自旋轉不已，已不知如何自救。

要等到她服用了醫生另開的止疼藥後，才昏昏睡去。睡得沉，幾近無夢。醒後卻有點茫然，彷彿雖從疼痛的漩渦中落荒而逃，仍須整頓情緒，方能苟延殘喘返回日常。

日常包括服用各種藥物和做物理治療，可兩者皆無趣。日常之灰白，仍須靠娛樂增添色彩。而舊日之娛樂，如外出旅遊（隨心所欲）、如啖食大餐（痛快淋漓），如今皆不得不棄。現今之娛樂，竟只剩：挑選數張心愛的相片，去製作獨一無二之私人拼圖。這娛樂之小，他們卻不得不全力追逐，只因小小之樂，如今不可或缺。

然後是，他們目視家中相片數量之多，駭笑起來。他說：「哇，滿山滿谷！」她詫異，也說：「是呀，怎麼這麼多？」兩人一問一答，完全忘了他們一生就愛拍照。相片既多多益善，此時之滿山滿谷，也就其來有自，不足為奇。（二）