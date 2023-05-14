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當時的月光（一六）

郁嘉茵

他不想一畢業就回到廠裡，過養老般波瀾不驚的生活。可父親的態度很強硬，「三年？哪個工作會等你三年？廠裡的子弟比你優秀的多的是，這個正式的工作你不要，別人自會搶著做。等到三年後，你灰溜溜地從大城市裡回來，你的工作別人早就做得得心應手了。你好好想一想，你也不是沒有做過夢，當初去參加選秀，結果怎麼樣呢？生活不是做夢，夢裡要吃有吃、要喝有喝，金山銀山都能夢到。夢醒了，眼睛睜開，下一頓飯在哪裡、明天的生計要怎麼辦？將來還要不要娶老婆、要不要生孩子？」

余浩和父親的交涉不歡而散。父親把話撂下，自己只能幫他一次。如果不回來，那以後再有什麼事，父親也沒能力幫了。

那段時間余浩總是在嘆氣，絲毫沒有注意到王慧眼裡的失落。每次余浩提起自己未來的日子，從來都沒有把王慧納入其中。他也許是心虛，他知道自己一個廠裡出來的子弟，對於回廠工作生活的事都充滿了牴觸，更別提王慧了。王慧是學英語的，跟自己回去，最多也是在中學裡當一名教英語的老師，這樣的日子是王慧願意過的嗎？

離走入社會的日子越近，余浩才越發地意識到，自己以前對於人生啊、社會啊，看得真的是太膚淺了。他們同宿舍的郭陽，長得也算是一表人才，那麼多舞美系的小美女追他，他都看不上。一上大二，就開始追政法學院一個高度近視、戴著厚眼鏡片，還有點胖的姑娘。當初宿舍裡的人都笑郭陽品味獨特，結果到了現在，才後知後覺地發現，人家姑娘的老爸是省裡的要員，郭陽這個乘龍快婿還未畢業，前途早就被笑咪咪的老丈人一手鋪好。（一六）

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