托尼所了解的任性（二八）

以大舅子為首的一個小團夥，瞄準一位膽小怕事但又很有錢的境外老闆，用一位看上去十分成熟，但實際上不足十七歲的少女做前鋒，拍下相片和錄影，一舉敲詐了老闆六十萬。

過後覺得這位老闆還有可挖掘的空間，又弄來五十萬。一段時間後，覺得可以再嘗試，問他多要五十萬。

老闆送來了十萬，同時送給大舅子一句話：「此事到此結束，再搞不是魚死，就是網破。」

這已經夠了，人家掏空心思做局，弄個二、三十萬已經算是天價。大舅子這單一百二十萬，簡直逆了天，讓他成為江湖上響噹噹的大人物，道上無人不知曉。最近這幾年，東莞、深圳的經濟有沒變化不好去分析，有錢的老闆不再像以前那麼好欺負是鐵板釘釘的現實。偏門不那麼好弄了，再加上大舅子出手太狠，被人惦記，遭到過幾次報復，幾乎走進黃泉路，也算是怕了吧，悄悄離開了珠三角。

據紅蓮說，沒人知道大哥去了哪裡撈世界。他對誰都不洩露行蹤，就連父母問起，也語焉不詳。

托尼知道，大舅子人沒有傳說中那麼壞，好歹他手上有錢時，還知道拿來給父母建房子。紅蓮結婚，陪嫁都是他給的；托尼女兒出生時，他本人沒出現，託人送來了八萬元現金，讓紅蓮到銀行存定期，或者買基金，算是他給小孩子準備的教育 基金。

之前他就跟托尼和紅蓮提過好幾次，以後必須要好好教育孩子，想方設法讓他們多讀點書。或者，大舅子這輩子，吃過太多沒文化的虧了吧。這麼些年來，別說托尼，就連紅蓮，以及紅蓮的養父、養母，都未曾真正了解過這位梁家長子。

午飯過後，社區沉浸在正月和煦的陽光中，安靜得像大海中間一個小島嶼。（二八）