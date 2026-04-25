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枕頭與旅行

羅文
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以前，我出門旅遊，常因為沒有合適的枕頭而休息不好。現在酒店客房裡的枕頭不少，每張床至少有兩個，而且酒店愈好，枕頭愈多，又是靠枕又是床枕，可沒有一個我覺得合適的。一個枕頭覺得矮，兩個枕頭摞起來又覺得高，沒有適合我的高度和硬度。

之所以會需要睡高枕頭的原因，估計我不說大家也知道，都是手機惹的禍。後來我想，之後再出去旅遊不能再湊合了，行李箱裡帶一個自己的枕頭，不就成了？

可後來，還沒到帶自家枕頭去旅行的份兒，我就把問題解決了。不是因為覺得帶家裡的枕頭旅行有點誇張而放棄，而是因地制宜，找到了最簡單、最通用、最可行的辦法。

具體的辦法就是，無論到哪裡，入住酒店以後，我就拿酒店裡的一條長浴巾，按照脖子需要的高度和硬度卷起來，量身打造一個臨時的枕頭，解決了脖子高不成低不就的問題。

其實，一個人對枕頭高度和硬度的講究，就是一個人思想深度和細心的程度。所以，就像對待我的枕頭一樣，我對待旅遊，不是什麼地方都去，但只要去了一個地方，就保證會有所收穫，即使去的是一樣的地方，我也能細心找到新意和趣味。

比如這次到夏威夷，人家逛街我也逛，人家買冰箱貼我也買，但別人買完東西就完了，可我連找回的硬幣都要仔細看。這一看，還真讓我看出了文章，發現在夏威夷流通的美元硬幣當中，還有鑄成夏威夷土著人頭像的，正中我這個喜歡人文歷史和收藏人的下懷，留下了一個投我所好、到過夏威夷的紀念。

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