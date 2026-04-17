我在加拿大 先後有幾個住處，住得最久的是賓頓（Brampton）的玫瑰小築。玫瑰小築的社區只有一條道路進來，走到末尾一個圓環就到盡頭，一共也才二、三十戶人家。如果我只想散步一下下，就在這個小社區走一遍，欣賞家家戶戶的造景和花木植栽，如想多走走，我們稱做後院社區的地方則是最好的選擇。

雖然說是後院社區，但其實是我家後方的另一個占地龐大的社區。這個社區擁有四通八達的對外道路，其中有房屋和我家正好背對背，中間只以木板牆相隔，雞犬相聞，招呼相應，從我家看來簡直有如後院。

一牆相隔的是同樣來自台灣的一戶好友，我們交情濃篤，經常隔牆交談，互相交換生活情報，分享美食，牆貼牆各植花木濃密交織，開了花也是共賞。他們一長排鄰家的後院，和我們一長排鄰家的後院共同形成長長的綠帶，植物濃密，成為鳥雀、松鼠、土撥鼠、浣熊、臭鼬等各種野生動物覓食及通行的廊道，也形塑成我家二樓窗景非常優美的風景。但即使如此鄰近，雙方互訪還是都得開車繞行十分鐘以上，也真是神奇的「緊鄰」。

除了自家小小社區，我十分喜歡逛這個美麗的後院社區。

加拿大看社區年份最簡單的辨識方法就是看植物，新造的社區總是新種的樹，往往還附著扶木，枝葉枯瘦無法形成樹蔭；而年代愈久樹木愈是高大，後院社區比我家社區建造早了許多年，許多樹木都已經成為粗壯高聳的大樹了。

就由於這許多大樹，加上家家戶戶用心營造自己的庭院，散步時覺得放眼所見處處都是風景。許多樹種簡直有如植物園，是我在其他地方都不曾看到的。

在加拿大判斷住宅價值也有一個訣竅：從車庫數大致上便知住宅價位高低，車庫數目愈多愈是高價。我曾在一些區域見過一戶人家擁有十座車庫的超級大豪宅，而我們自己和鄰家多半都是兩座車庫，而後院社區三、四座車庫者不少，或許也可從這裡證明後院社區住戶經濟情形不差。

最搶眼的是，後院人家有許多車庫前停的不是車，而是船，有不同造型的遊艇，或是架在拖車上的水上摩托車、獨木舟、越野車，冬天還有雪地摩托車，也有許多人家停著不同大小的旅行拖車，看得出社區居民多采多姿的休閒生活方式。這也是我常常盤繞心中的疑惑：台灣人日夜打拚賺錢，休閒活動相對選項不多，為何加拿大人能富裕至此？

我每次要到後院社區散步都抄捷徑，過了兩側都是樹林的窄巷後首先來到一個圓環，環繞的是幾座漂亮的房子，其中一座都鐸式風格的最是吸睛。接下來無論朝那個方向走，都處處花木交錯賞心悅目，偶遇行人無不和善招呼，雖然明知這便是加拿大人的尋常生活，卻是心中羨慕：這種生活在公園中的環境，真不是人口稠密、土地珍稀的台灣所能比較的啊。

離開玫瑰小築之後，我即使偶爾回老家小小社區懷念一下昔時閒情，卻從未再進到後院社區，那些大樹一定更高更大了吧？