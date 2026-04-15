春是天使，連她的呼吸也是香的——所到之處，百花競放，萬紫千紅，芬芳馥郁；那一陣陣滾動的春雷，彷彿是她無拘無束的笑聲，喚醒了在漫長寒冬中沉睡的萬物。樹木蔥蘢，枝葉為她輕舞；小鳥啁啾，為她高聲放歌。

我們也不禁躍躍欲動，投身於她溫暖的懷抱，趁著假日踏上春遊之路。居住在德州 達拉斯（Dallas）的我們萌生了一個念頭：去三百四十多公里外的州府奧斯汀（Austin）一遊。為求便利，我們決定自駕前往，汽車在公路上飛馳，窗外春光如畫卷般徐徐鋪展，綠意盎然，生機勃勃，將草長鶯飛、奼紫嫣紅的景致盡收眼底。此情此景，真可謂「車在畫中行，人在景中遊」，三個多小時後，我們終於抵達目的地。

首先映入眼簾的是德州州議會大廈。這座宏偉建築不愧為美國著名的歷史名勝，以「日落紅」花崗岩砌成，高達九十二米，甚至超過華盛頓的美國國會大廈，堪稱德州的歷史象徵。恰逢假日，議會雖不辦公，卻向公眾免費開放。在導遊的引領下，我們參觀了議事大廳，遊客還可以坐上議員座椅，體驗片刻「從政」的感覺。辦公室的大門也敞開著，任人參觀，一派開放而親民的氣象。

隨後，我們來到聞名遐邇的德克薩斯大學奧斯汀分校。校園內綠草如茵，樹影婆娑，書香氤氳，處處洋溢學術氣息。這裡培養出的畢業生，往往為各大機構爭相延攬，其中會計專業尤為出眾，我一個朋友的孩子正在此求學，言談間滿是自豪。有人說，奧斯汀曾不過是一座普通的大學城，而今歷經數十年發展，已成為一座既充滿活力又底蘊深厚的州府城市。

奧斯汀的自然風光同樣令人流連。我們驅車前往著名的邦諾山（Mount Bonnell），順道拜訪一名朋友，在他的陪同下登高遠眺。只見科羅拉多河蜿蜒如帶，水光山色相映成趣，令人心曠神怡，讚嘆不已。流連片刻，天色漸晚，臨下山前，朋友向我們推薦市區一家頗負盛名的燒烤店。我等慕名前往，只見門外長隊如龍，起初不免有些焦躁，然而當那香氣四溢的燒烤入口之時，外酥裡嫩，鮮香滿溢，方知名不虛傳，也頓覺這番等候實在值得。

夜幕降臨，我們盡興而歸，當車子駛入達拉斯，已是萬家燈火。達拉斯與奧斯汀各具風采，正如春蘭秋菊，各擅其美；而奧斯汀既務實又精緻，是一座不拘一格、富有人文氣息的州府城市，值得一遊。

人生不過百年，而世間勝景何止萬千。既然如此，何不珍惜光陰，趁著良辰美景，去追逐心中的遠方？我不禁想起北宋詩人蘇軾在「迎春」中的詩句：「律回歲晚冰霜少，春到人間草木知。」更何況我們熱情滿懷，何妨乘這和煦三春，暢遊一番？