旅居西雅圖（Seattle）那年，在唐人街華僑華人社團認識了何先生與他太太。據說仍在老家生活時，何先生見朋友經常參加旅行團，回來興高采烈地講起旅途感受，有一天他回家跨過門檻，對老太太說：「都說讀萬本書，不如行萬里路，我們明天開始去旅遊。」

第一次他們去北京登八達嶺長城做好漢，第二次去香港 、澳門看風情，第三次去台灣看日月潭 風光。幾次旅遊開眼界，兩老心花怒放。

早年移民美國的女兒艾琳與女婿羅伊念著與父母親團聚，申請辦理兩老出國。何太太離開老家之前，見到熟人樂滋滋地說：「從此以後，我們免費旅遊全美國。」

來到西雅圖不久，艾琳與羅伊帶著兩老搭機飛往紐約（New York）、舊金山 （San Francisco）、洛杉磯（Los Angeles）等大城市旅行，前前後後半個月。旅遊過程很快樂，但畢竟艾琳與羅伊需要掙錢供樓、供車、買各種保險，沒有更多閒情與閒錢經常外出旅遊；之後，何先生由朋友介紹在唐人街茶樓做廚師，而何太太忙於家務事，所以，很少提及外出旅遊之事。

似水流年，自從外孫女、孫子上學，也不知何太太由哪天開始變得怏怏不樂，幾近到了寢食難安的地步。何先生顧慮何太太身體有恙，經預約醫師診斷，除了老毛病，其他正常。

一天我到唐人街商場購物，遇見何先生與艾琳、羅伊。何先生語調帶著無奈地說：「老太太連續幾次說她長時間未能還鄉了，希望可以回老家走走看看。」

又過一段時間，在唐人街茶樓飲茶時見到何先生，他搓搓雙手說：「艾琳與羅伊去過旅行社聯繫，機票價貴得使人吃驚，所以暫時未能還鄉。」聽他說，自此老太太黑著臉嘮嘮叨叨，家裡人驚悸她的性情，對她盡可能忍讓，依然很容易平白無故地遭受她的斥罵。

偶爾見到何太太，看她精神萎靡不振。幾個朋友先後提醒何先生，說應該多多照看何太太，她不是熱愛旅遊嗎？發生疫情那幾年誰都閉門不敢外出，今時今日，不如帶她旅遊散散心，有益身心健康。

又一個傍晚，我途經何先生住家門前，他走近前對我悄聲說：「女兒艾琳說了，就算經常帶著老太太旅遊也不管用，因為她患的是心病，吃藥哪見得有效果？」

我問到底怎麼回事？何先生望望附近不遠一棵樹上鳴叫的小鳥說：「外孫女、孫子大了，不用老太太近身照顧，她獨自留在家裡無事可幹，胡思亂想了。」

聽罷，我恍然大悟。說起來何家所有人都疏忽了老太太的感受，左鄰右里都是膚色各異人士，存在語言溝通障礙；她連小車方向盤都沒摸過，出門寸步難行，所有煩惱事、擔憂事塞在心裡，令她覺得寂寞孤單。

剛好艾琳與羅伊回家了，艾琳也不隱瞞，說聽媽媽時不時嘀咕，在老家時想去旅遊就旅遊，而今人在異國他鄉，除了故土難離外，在家中似一隻被困在籠子裡的小鳥，確實難過。

在旁的羅伊說：「無論機票多貴，我們陪媽媽回老家走走看看吧，現時對她來說才是真正意義上的旅遊。」何先生支持地說：「人們常說心病還需心藥醫，那就陪伴老太太再還鄉，就當一次旅遊。」我認同地表示：「何太太還鄉旅遊，肯定神清氣爽。」