旅美後第一次，我們乘轎車疾馳三天，跨越四個州，行駛二十個小時，跋涉兩千多公里，造訪聞名遐邇的達拉斯（Dallas），雖然舟車勞頓，但也觀賞到了沿途各地奇異風光。

從前年開始，兒子的會計事務所與德州達拉斯區域有了業務往來，每月都要前往辦理相關事務。去年十月底，我與老伴剛回到洛杉磯 （Los Angeles）兒子家，就聽到他有出行的安排：「下月中旬，我要駕車去達拉斯，順便帶你們二老到那裡逛一逛。」我頓然一喜，這下又能觀賞沿途風光了，只是沒想到此次旅途那麼漫長，那麼遙遠。

啟程之日早晨，洛杉磯天空烏雲漂浮，小雨霏霏，兒子駕車沿十號公路行駛不一會兒，烏雲便開始消散。太陽透過雲絮縫隙，灑下一縷縷明媚光束，把車窗外照射得清澈透亮。兩條公路涇渭分明，一去一回，車輛如梭，公路兩側為開闊原野，除生長簇簇連片矮棵樹木，不時有高聳轉動的大風扇映入眼簾。

兩個半小時過去，轎車駛入亞利桑納州境地，一塊高聳標牌標著當地油價：兩元八角二分，兒子當即下交流道奔往加油站，加了滿滿一箱油，再重新上路。夕陽西下，鳳凰城區域臨近，前方半空懸掛一大片濃密烏雲，夕陽透過烏雲射下的火紅斑駁光束，把西天映襯得分外宏闊綺麗。兒子說，這附近是電影「邊境風雲」拍攝地之一，影片中邊防隊員巡邏走在烏雲夕陽光束裡的鏡頭，是在此實地實景拍攝，場面奇美，效果奇佳，奪得當年電影單項大獎。

翌日早晨，用過早餐繼續趕路，不久又邂逅一幕動感景致：一列客運火車在我們前面馳騁，彼此相距千餘米左右，這列客車為灰色，有八節寬大車廂。兒子推算火車時速八十公里，果然，兒子轎車提速兩公里後，很快追上並超過列車。

駛入新墨西哥州，前方出現一大片寬闊窪地，矗立一棟棟住房，間雜幾棟稍高一點的建築，房屋為白、黃色，分布公路兩側；房屋過後是一大片茂盛樹林，樹林之後又是開闊原野。此時忽然感覺耳膜有些鼓脹，原來是轎車爬到了山崗。車窗外雲團低矮了、增大了，公路與山巒齊頭並肩了；但眨眼間，公路、轎車又滑入山谷。越過一個山崗，下個山崗又匆匆而至。當日，兒子駕車行駛近千公里。

第三天上午，在德州區域一上路，便見大貨車載各種建築材料往來不斷，公路兩側不時出現油罐區、廠房區、住宅區，以及橫跨公路的高壓線、傳送帶，空氣略顯汙濁，交通秩序有些忙亂，德州的奧德薩（Odessa）地段到處呈現建廠、修路、架橋，一派熱火朝天建設景象。

駛出建設區域，公路兩側風景再度清晰入畫，主幹路旁各有一條輔路相隨，輔路後的原野有生長的蔬菜、茂盛的莊稼，還有掠過的豎井、塔吊，以及不停燃燒噴火的油氣。進入達拉斯市區，立交橋縱橫交錯，四通八達，接連不斷；往來車輛疾馳如梭，井然有序。同時，蒼穹兼有幾架大型客機低空飛過。這景致，直看得人心驚肉跳，眼花撩亂，情不自禁讚嘆：這個城市真有活力，跋涉兩千多公里到此一遊，值。