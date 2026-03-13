第一次乘郵輪 去墨西哥 旅遊，出發地點是洛杉磯長堤市（Long Beach）的碼頭，也就是瑪利皇后號停泊的地點。

郵輪是五天四夜，內艙房最便宜一百七十五元，海景房兩百二十九元，陽台房三百二十元，艙位樓層愈高，價錢也愈貴。有陽台的包廂房可以趴在欄杆上看浪花飛濺，也有兩張大躺椅可以做日光浴，因為視野開闊，可看日出日落以及寧靜黑夜中的星星，自由自在，無人打擾。

我們的郵輪最高是十六層，第十層是餐廳，第十一、十二層是運動及散步區，其中有開放式的籃球場，也可兼打躲避球或是排球等；好像沒有彈子房，但有兩張桌球台，並提供球拍與乒乓球。另外還有幾個迷你高爾夫球場、高空吊索行走，及隧道型的滑水道等，不論是老人家還是小孩，甚至坐輪椅的、柱拐杖的，都可來逛逛看看。再上層艙還有幾個熱水池，全天開放使用。

郵輪上吃的自助餐絕對是五星級的，種類繁多幾乎什麼都有。只是看著服務人員不停地收拾殘羮剩飯，因為是免費又無限量供應，很多人只吃了一半，剩下的一半都浪費掉了，甚是可惜。

五天的海上行程，第一晚航向加州 外海的聖卡塔利娜島（Santa Catalina Island），感覺漂呀漂地一下子就到了，但第二天早上才能搭接駁船上岸。

島上可以打高爾夫球、浮潛、搭乘半潛艇看海底世界，唯一的賭場已關閉多時，改成收費的展覽館。島上有一大群野牛，是一九二四年拍電影時留下來的十幾隻，經過近百年的繁殖而成，可惜我們滿山遍野地開車跑，也遍尋不著。野生的短尾鹿及紅尾狐狸，因為沒有天敵，倒是自由自在地在山谷草叢中遊蕩著。

第三天一大早即已抵達墨西哥西岸的恩塞納達（Ensenada），這是個農業為主的城市，盛產各種蔬菜水果，有廣大的葡萄園及酒莊，加上海岸邊的海洋噴泉奇景，吸引遊客造訪。

跟著大夥去看海洋噴泉，一路上導遊笑話連篇，也不覺得旅途艱辛。我牢記著導遊一再交代，要把價錢殺至白送給你，才能是完美的墨西哥式殺價。

我們一團十二個人同舟共濟，麗兒的歌聲拉近了彼此的距離，如真似幻的優美高音，連郵輪上餐廳的服務生也都趕來欣賞。茜茜姐姐的手語歌更勝一籌，把我們的心都融化了。

第四天，郵輪在恩塞那達外海漂浪一天，傍晚時才順著巴哈半島，朝向加州的長堤港返航。

老婆很珍惜這次海上遊，所謂「十年修得同船渡，百年修得共枕眠」。我遙想張九齡的詩句：「海上生明月，天涯共此時」，這趟旅行，竟然在下半夜的東方海面，看見下弦月緩緩地升起；有了這個包廂，可以獨自享受明月，感覺還真似在天上人間。