女兒上大學時，有一天跟我說，羅珊很煩惱她的兒子因為不想讀大學，一直不肯考學術能力評估測試（SAT），她怕兒子是被朋友帶壞了。羅珊是女兒在學校工讀的頂頭上司，她的一雙兒女只比女兒小幾歲，所以她管教孩子有問題時，常會請女兒以過來人的身分給她一些建議。

我也曾經有過類似羅珊的煩惱。還記得是女兒將升上十二年級的暑假，她已考過一次SAT，但是成績不甚理想，我很希望她再考一次，可是她認為SAT是一種很無聊的考試，而準備考試更是無趣，一直不願意重考。有一天我們為此吵了一架，我一氣之下衝出門去，正好碰到鄰居湯姆，湯姆看我怒氣沖沖，忙問怎麼回事？我委實以告。湯姆是看著女兒長大的，他建議我讓她去做Johnson O'Connor研究基金會的性向測驗。湯姆以自身的經驗告訴我，這個測驗很準確，他也讓他的大女兒去做，但小女兒因為自認對自身很了解而不願意去做，他也沒有勉強。湯姆還告訴我，這個性向測驗只在全美一些大城市才能做，而我們所在的波士頓 （Boston）就是其中一個，而且還是發源地。

我上網一查才知道，這個性向測驗是以科學的方法測試二十一種天生能力，十四歲以上就可以做，整個測試需時約六個小時，可以一天完成或分成兩個半天完成。測試完後，有六十分鐘到九十分鐘的諮詢，諮詢範圍包括測試結果、性向模式、適合的職業選項、大學或小型文理學院的選擇、是否適任管理職位以及退休生涯規畫等，一年之內還可以免費再諮詢一次，當時的費用是六百元（現在是九百五十元）。

這個費用著實讓我震驚了一下，怎麼會這麼貴？ 當我冷靜下來之後，不禁在心裡盤算，念四年大學的學費動輒十幾萬元，若我花了這六百元能保證女兒應該去念大學，而且念對科系，我覺得是值得的。幸好女兒也同意去做這個測試，做完測試之後，我們有些了解為什麼會這麼貴，因為只有一些測試是在電腦上做的，其他則是一對一有人在旁邊按碼表或問問題。

諮詢時，我們了解到女兒的「快速產生意念（ideaphoria）」很強，使得她無法忍受重複性太高的事情，例如準備考試；但是適合她的職業都需要大學學位，所以後來女兒就耐著性子再考了一次SAT。

我和女兒提及她以前做性向測驗的事，女兒馬上向羅珊建議。後來羅珊的兒子同意去做，費用則由羅珊和她的前夫一起分擔。測試之後，羅珊的兒子似乎因為握力強大而適合藍領工作，他就高高興興地去上職業學校了。

如今AI威脅著各行各業，與其一窩蜂湧向同一產業，不如設法了解本身的性向，以期善用自己的長處增加勝算。性向測驗不僅能幫助一個人了解自己的長處和短處，還有助趨吉避凶，避免走冤枉路，終身受用。