我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鎖喉荷莫茲伊朗水雷揭密 為何成為美海軍二戰後最大剋星？

39歲網紅深夜直播突猝逝 鏡頭前喊「一句」病發過程僅10分鐘

煩惱樹與許願樹

平心

我居住於舊金山灣區（San Francisco Bay Area）市郊，在小鎮社區中心所開設的排舞班裡，有一名約七十歲左右的學員比爾，他的行動遲緩，舉步拘謹，但是在課堂上他從不缺席。

有一天下課後，我們不約而同地向停車區走去，他突然緩下腳步，以試探的口氣問我：「我是不是最不適合跳舞的人？但是卻大膽報名參加了排舞課，顯然格格不入。」

我們這一班的舞蹈老師精力充沛、幽默感十足，學員參差不齊，老師對每一名參與者是既包容又尊重，因此她的課極受歡迎，永遠客滿。也因此比爾一開始沒有絲毫壓力，他說：「我來上課是為了把煩惱暫時放下，也就不在乎適不適合跳舞了。」他大多時候都是自成一格地陶醉於音樂，總是輕輕擺動著身體，並不算是真正的跳舞。

每當新的課程周期開始的那天，只見比爾早已準備就緒，等待音樂響起，大家都為他的堅持鼓掌。我說：「班上的人都認同你始終如一的參與精神，而且我們也都是抱著共享跳舞的愉快時光及輕鬆氛圍而來的。」比爾說：「排舞的鄉村牛仔音樂充滿令人愉快又振奮的旋律，這些自然、清亮的音色會讓人感到親切又放鬆。我的老家在德州，它引起我懷念家鄉的美好。每周來上課，能帶給我歡笑，令我忘憂。」接著他又說：「我有自知之明，我的身體已經僵硬，也記不得舞步，但既然來了，給心情放個假，我也就自由自在地隨音樂擺動。」

走到了停車的位置，比爾指著車旁的一棵老橡樹，自我調侃地說：「煩惱不當屬於舞蹈課，因此上課前我一定把心中煩惱掛在橡樹上。有趣的是，下課後取回那些煩惱時，數量總是比我先前掛上去的少了許多。」

他說的沒錯，誰沒有煩惱？有些煩惱，不需要你做什麼，聽聽喜愛的音樂，跳跳愉快的舞，跟著大夥一起歡笑，情緒心態改變了，事後再看煩惱就沒那麼糟，何況大腦在放鬆時比較容易找到解決方案。原來我們每個人都需要一棵「煩惱樹」。

結束了與比爾的一席話後，我想起幾年前在土耳其西部的古城以弗所（Ephesus），曾參觀聖母瑪利亞的晚年故居（House of the Virgin Mary）。那是一座小型石屋，周圍環境寧靜幽雅，屋內有聖母像、聖泉水與小教堂，最特別的是在旁邊有一道長長的牆，上面長滿了藤蔓與樹枝點綴著，人們稱它為「許願牆」或「許願樹」。

遊客把寫有願望的小紙條、布條、絲帶綁在上面，象徵將願望託付給聖母瑪利亞。我也隨俗虔誠地將祈求留在「許願樹」上，然後帶著信念，踩著愉悅幸福的腳步離開了聖地。此後，那數千里之外的「許願樹」便長留在我心中。

世報陪您半世紀

上一則

全身傷… 奧運舉重金牌陳葦綾 「手斷也要舉槓鈴」

下一則

外公的移民路程

延伸閱讀

守望相助

守望相助
我當澆鑄工(上)

我當澆鑄工(上)
時快時慢的時間

時快時慢的時間
樹挪死 人挪活

樹挪死 人挪活

熱門新聞

（圖／葉懿瑩）

豆腐與豆瓣醬

2026-03-07 01:00

老鄰居的故事

2026-03-07 01:00

醫師的兼差人生

2026-03-07 01:00

弄巧成拙

2026-03-10 02:00

守望相助

2026-03-06 01:00

年華向晚，心有花開(上)

2026-03-09 02:00

超人氣

更多 >
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事