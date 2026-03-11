某天中午，我和老公約了老友小英、阿偉、小莉與老陳，一行六人浩浩蕩蕩殺進喬治亞州杜魯斯（Duluth）新開的中餐館，這家餐廳走中西融合風，裝潢典雅、菜色新穎，套餐只要二十美元，含前菜、主菜、湯品和甜點，讓我們早就躍躍欲試。

一推開餐廳大門，我瞬間被眼前的景象震懾：山水畫般的布景牆，松竹盆景搖曳生姿，還有幾隻小鹿雕塑低頭飲水，活脫脫是李白的詩意世界。我興奮地拉著老公猛拍照片，他一臉無奈地吐槽：「妳這是要開直播當美食博主嗎？」我們笑成一團。

服務生端來一台平板：「請用這個點餐喔。」小英一開始點菜就皺眉：「我剛在看主菜，怎麼跳到甜點了？」我點了兩份蝦仁不小心又全刪掉，眼神迷茫；老陳戳錯按鍵，螢幕跳出「結帳」，嚇得大喊：「我沒要埋單啊。」服務生試著教學，無奈我們還是雲裡霧裡。小莉是前高科技公司專案經理，自告奮勇上前操控，指導我們如何滑、點、確認，輪到我們實作時，又是錯亂一片。最後，小莉接手平板，俐落地搞定所有點餐。

我們這一代曾經見證科技飛速進展，從大哥大一路用到智慧手機，可如今，一台餐廳用的平板竟讓我們手忙腳亂。小英苦笑：「我們以前笑爸媽不會用電腦和手機，現在輪到我們跟不上時代了。」我也忍不住反思，從紙本菜單到電子平板，從點菜時與服務生閒話家常，到如今對著冷冰冰的螢幕操作，一頓飯的流程，似乎也從「人味」轉為「數位」。

笑聲中，食物上桌，瞬間撫平混亂。核桃蝦仁香脆誘人，藍莓雞丁酸甜均衡，黑松露香酥豆腐外酥內嫩，乾扁四季豆辣得過癮。湯品有濃郁鴨肉燒湯和清甜冬瓜排骨湯，甜點桃膠銀耳露灑著玫瑰花瓣，入口如雲朵。

我們這群老友邊吃邊笑，席間聊起年輕時的科技趣事，小英說她用傳真機傳文件時，還得意洋洋送出一頁空白紙；老陳用電子錢包買咖啡竟花了五十美元，以為是匯率問題。小莉忍不住說：「我教你們用iPhone，你們還說『這比飛機駕駛艙還複雜』。」

這些話題聽來滑稽，卻也映照出一個世代的縮影，科技不只改變了操作方式，也重新定義了生活節奏和互動方式。在笑聲和陪伴中，我們以另一種姿態，與這個快轉的世界和平共處。

兩個小時的聚會，盤子被我們掃得乾乾淨淨，笑聲從餐廳一路飄到停車場。席間，我們聊的不只是科技糗事，還有年輕時的夢想、如今的瑣碎生活，以及那些永遠不變的友情。小莉拍拍我的肩，笑說：「妳看，連平板點餐都能讓我們笑成這樣？」我心想：有老友相伴、好菜入口，哪怕科技再刁難，這日子也甜得像那碗桃膠銀耳露。

走出餐廳，陽光灑在杜魯斯的街道上，我突然覺得，這個數位時代或許讓我們手忙腳亂，但只要有這群老友，無論是紙本菜單還是平板點餐，我們都能笑著把生活過成一場喜劇。這場「平板點餐吃美食」，就是我們這一代與科技的共舞。