我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

春節聯歡會

思遠
聽新聞
test
0:00 /0:00

在疫情前，馬里蘭州蒙郡（Montgomery county）的同鄉會、大專院校聯誼會、大學同學聯誼會，每年春秋及春節都會舉行華人聯歡會，這些活動促使大家相互交流，拉近關係，豐富生活內容，使華人在異國他鄉能感受到家鄉感、親切感。但受新冠疫情衝擊，活動全停了，華人難以謀面。

暌違多年，二○二六年春節聯歡會在華人的渴望中終於登場了。大華府地區華人活動組織早早就開始籌備，在媒體上發廣告，說已租借好中學禮堂，要求準備的文藝節目、美食攤位，早點報上來。

大家都雀躍起來，各中文學校、華人團體、老人活動中心都在排練，要在聯歡會上拿出最好的節目露露臉。活動中心的老人來自各個地區，大家聚在一起商量，打算在聯歡會上展示自己家鄉的特色食品，要讓大家一飽口福。

除夕這天，我們家族十幾口人帶著家鄉傳統美食——熱騰騰的餃子和一些藕夾、綠豆麵菜丸子等，早早就到現場占了一個不差的位置，把美食擺上。有很多人去得比我們早，一看到我們的食物，大人小孩都過來品嘗。一個廣東女士和孩子吃了餃子說：「好吃，味道不錯。什麼餡？」女兒回答：「三鮮餡。」她稍思片刻說：「我們很少吃餃子，不懂餡。」女兒說：「三鮮餡就是蝦仁、豬肉、韭菜拌的餡。」她說：「好，好，我回去也學學用三鮮餡包餃子。」

帶去的食物不多時就被吃光了，我們去巡視一圈，品嘗了四川擔擔麺、江浙火鍋魚、新疆的饢餅。新疆的羊肉串備受孩子們喜愛。

舞台文藝節目演出目不暇接，豫劇「花木蘭」選段「劉大哥話太偏」、江浙的越劇「碧玉簪」選段「手心手背都是肉」、京劇「沙家浜」選段「智鬥」，以及各單位舞蹈隊、小合唱、快板、相聲等。我們最喜歡豫劇與越劇，讓人流連忘返。除此之外，各個老人活動中心表演的新疆舞、管弦樂演奏、扇子舞相當吸睛，中文學校王老師的「話春節」脫口秀把各地春節年俗表演得淋漓盡致，更逗得大家不時大笑。

暌違了六、七年的大聯歡，老朋友、同事相見，自然有說不完的鄉情與家常話。聯歡會上還出現許多美國人，品嘗各地風味佳餚和觀看中國春晚節目。女兒和他們閒聊，他們說：「喜歡中國春節文化的熱鬧，也喜歡品種多樣的食物。」有的人已經去過幾次中國了，今年還打算再去。

春節已過，但濃濃年味仍在腦海中須臾飄逸。在異國他鄉與其他華人親密相聚，真是久旱逢一場喜雨，祈望明年再相見。

世報陪您半世紀

新疆 華人

上一則

沒有小新聞 只有小記者

下一則

濛濛細雨憶當年

延伸閱讀

“鄉音2026派克春節聯歡會”溫情舉辦

“鄉音2026派克春節聯歡會”溫情舉辦
春晚馬不停蹄 華裔民選官員1天趕5場

春晚馬不停蹄 華裔民選官員1天趕5場
華康會布碌崙新春慶典 社區同樂

華康會布碌崙新春慶典 社區同樂
弗堡華人舞蹈隊 訪太陽老人社區慶新年

弗堡華人舞蹈隊 訪太陽老人社區慶新年

熱門新聞

（圖／葉懿瑩）

豆腐與豆瓣醬

2026-03-07 01:00

老鄰居的故事

2026-03-07 01:00

街頭那碗牛肉麵

2026-03-04 01:00

醫師的兼差人生

2026-03-07 01:00

憶初抵美國

2026-03-03 01:00

老爸的墨寶

2026-02-27 01:00

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元