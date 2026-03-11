在疫情前，馬里蘭州蒙郡（Montgomery county）的同鄉會、大專院校聯誼會、大學同學聯誼會，每年春秋及春節都會舉行華人 聯歡會，這些活動促使大家相互交流，拉近關係，豐富生活內容，使華人在異國他鄉能感受到家鄉感、親切感。但受新冠疫情衝擊，活動全停了，華人難以謀面。

暌違多年，二○二六年春節聯歡會在華人的渴望中終於登場了。大華府地區華人活動組織早早就開始籌備，在媒體上發廣告，說已租借好中學禮堂，要求準備的文藝節目、美食攤位，早點報上來。

大家都雀躍起來，各中文學校、華人團體、老人活動中心都在排練，要在聯歡會上拿出最好的節目露露臉。活動中心的老人來自各個地區，大家聚在一起商量，打算在聯歡會上展示自己家鄉的特色食品，要讓大家一飽口福。

除夕這天，我們家族十幾口人帶著家鄉傳統美食——熱騰騰的餃子和一些藕夾、綠豆麵菜丸子等，早早就到現場占了一個不差的位置，把美食擺上。有很多人去得比我們早，一看到我們的食物，大人小孩都過來品嘗。一個廣東女士和孩子吃了餃子說：「好吃，味道不錯。什麼餡？」女兒回答：「三鮮餡。」她稍思片刻說：「我們很少吃餃子，不懂餡。」女兒說：「三鮮餡就是蝦仁、豬肉、韭菜拌的餡。」她說：「好，好，我回去也學學用三鮮餡包餃子。」

帶去的食物不多時就被吃光了，我們去巡視一圈，品嘗了四川擔擔麺、江浙火鍋魚、新疆 的饢餅。新疆的羊肉串備受孩子們喜愛。

舞台文藝節目演出目不暇接，豫劇「花木蘭」選段「劉大哥話太偏」、江浙的越劇「碧玉簪」選段「手心手背都是肉」、京劇「沙家浜」選段「智鬥」，以及各單位舞蹈隊、小合唱、快板、相聲等。我們最喜歡豫劇與越劇，讓人流連忘返。除此之外，各個老人活動中心表演的新疆舞、管弦樂演奏、扇子舞相當吸睛，中文學校王老師的「話春節」脫口秀把各地春節年俗表演得淋漓盡致，更逗得大家不時大笑。

暌違了六、七年的大聯歡，老朋友、同事相見，自然有說不完的鄉情與家常話。聯歡會上還出現許多美國人，品嘗各地風味佳餚和觀看中國春晚節目。女兒和他們閒聊，他們說：「喜歡中國春節文化的熱鬧，也喜歡品種多樣的食物。」有的人已經去過幾次中國了，今年還打算再去。

春節已過，但濃濃年味仍在腦海中須臾飄逸。在異國他鄉與其他華人親密相聚，真是久旱逢一場喜雨，祈望明年再相見。