阿爾罕布拉宮石榴宮。（圖／作者劉拴虎提供）

西班牙格拉納達（Granada）的阿爾罕布拉宮（Alhambra Palace），建於十三到十四世紀摩爾人統治西班牙時期，是摩爾王朝的皇宮。走出旅遊大巴遠遠望去，阿爾罕布拉宮坐落在山頂上，巍峨險峻，高聳入雲，有一種巍巍然欲飛威勢。紅色砂岩的宮牆在陽光照耀下紅光熠熠，顯得格外輝煌壯麗，所以，阿爾罕布拉宮又稱為「紅宮」、「紅堡」。

走進宮門，首先映入眼簾的是弧形廊廈圍成的天井，狀如彎月，上下兩層，既是宮殿的前院，又是皇家衛隊和僕人的住所。廊廈的天花板、牆壁和柱子上都有精美浮雕，因時間久遠，有的尚能辨別出當時面目，有的已殘破損毀，甚至完全脫落，斑駁模糊，無從辨認。

阿爾罕布拉宮的主體建築是「石榴宮」，如同北京故宮的金鑾殿，是蘇丹王議事和舉辦朝覲儀式的場所，我頓時有一種神聖感，懷著莊肅的心情隨眾人走進宮門。駐足向院內舉目望去，出現在眼前的是一座形狀規整、線條分明的長方形庭院，中間不是穿堂配殿，也不是甬道天井，而是一座與院子四周平行的長方形水池，甬道在水池兩側。池內貯滿清水，碧波蕩漾，清澈見底，藍天白雲、房舍和遊人倒映其中，隨波動的漣漪蕩漾起伏。水池四周曾廣植石榴樹，春夏紅花朵朵，如火如霞；秋日碩果累累，如顆顆紅瑪瑙，喜氣盈盈。遺憾的是，這樣的美景已定格在歷史裡的褶皺裡，只能在想像中重現了。我驀然想到，石榴宮莫不是因這些石榴樹而得名？無從稽考，只是猜想。

石榴宮的正殿為方形，坐北朝南，取南面為王之意。蘇丹王在這裡與群臣議事、舉辦重大慶典活動、接見外國使者，相當於北京紫禁城裡的金鑾殿。但與紫禁城的規模恢弘氣勢不同，石榴宮以小巧精緻，裝飾華麗，雕刻美侖美奐巧奪天工見長。

後宮是嬪妃居住的地方，但你絕對想像不到，這些風情萬種、嬌媚無比的絕色女子居住的地方，居然有個威猛甚至有些嚇人的名字——「獅子院」。獅子的威猛與後妃的嫵媚婀娜很難聯想在一起，實在出人意料。雖然名字粗猛，但其裝飾精巧細膩，優美華麗，雕刻精緻繁複，構圖巧奪天工，線條流暢生動，刀工純熟精湛，活脫脫像是一塊塊能工巧匠精心打磨的美玉，令人嘆為觀止。夏天氣候炎熱，蘇丹王憐香惜玉，引山泉水從寢宮地下流過，送來陣陣清涼，驅趕惱人的溽暑悶熱。聆聽著流水聲入睡，確是一種浪漫。

獅子院前廳穹頂上的圖案由金銀絲鑲嵌，金光閃爍，銀光耀眼，富麗堂皇，尤為華貴。穹頂由上百根白色大理石柱支撐，排列疏密有致，富於變化和情趣。下有一砵形噴水池，由十二隻造型古拙憨樸、形態生動的獅子托舉，從獅子口中噴出泉水，如銀鏈倒懸，在合適角度能看到彩虹。

伊斯蘭建築一個重要特點，在於整面牆都填滿繪畫雕刻裝飾，不留空白，筆法和刀工繁複細緻，如精美的織錦。雕刻忌諱使用人像、動物和形象化的植物，廣泛使用委婉流暢、優美漂亮的幾何紋飾，藝術造詣極高。我徜徉在伊斯蘭精美建築藝術的海洋裡，目不暇給，讚嘆不已。