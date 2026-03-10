十幾年前，當我們搬進位於加州矽谷（Silicon Valley）的這所房子後不久，家裡的後院就多了兩名不速之客——一對小鳥。每年春末夏初，牠們就來築巢孵蛋，哺育下一代。

一開始，牠們看上了後院陽台上的那座吊扇，在不知不覺間，在吊扇的轉軸和扇葉之間築了一個鳥巢，築巢的殘枝枯草把吊扇下的乒乓球桌弄得一片狼藉。

為了拯救那座吊扇，還乒乓球桌一個清淨，先生在院子裡一個合適的地方，給鳥兒們精心打造了一間舒適的小木屋，費盡心思才讓牠們搬遷成功，從此，那間小木屋成了牠們的新家。鳥爸爸、鳥媽媽每天辛勤地叼枯枝、乾草、泥土築建新巢，不久，一個溫馨的愛窩就便安然出現了。

日復一日，鳥爸爸、鳥媽媽輪流在巢裡孵蛋、外出覓食。幾周後，兩隻稚嫩的小鳥破殼而出，那間狹窄的小木屋成了親情盎然的四口之家，雖然有些擁擠，但溢滿溫馨。爸爸媽媽溫暖的翅膀，成了那對小鳥最安全的港灣，沒有風雨，也受不到攻擊。

經過悉心哺養呵護，那對小鳥一天天成長，從破殼時的赤身裸體到羽毛漸豐，從嗷嗷待哺到稚鳥學飛。終於，有一天，小鳥翅膀長硬了，告別了爸爸媽媽，飛向自由的天空去闖蕩世界。

月復一月，幾窩小鳥相繼問世於這間小木屋，撲騰著稚嫩的雙翅，在後院的青草地學飛，最後張開成熟的翅膀，飛向屬於鳥的世界，開啟一隻鳥的生命歷程。

到了深秋，估計是養兒育女的季節結束了吧，鳥爸爸鳥媽媽也暫別了這間曾經給予過牠們天倫之樂的小木屋，回歸自由的天空，重新享受悠閒和散漫，也在秋意漸濃的後院留下一個寂寞的空巢。然而，我相信等到春天，牠們又會循著季節的時鐘，歸巢於這個還留著牠們氣息的小木屋，履行愛的使命。

愛，乃世間萬物生靈之天性，愛的天職，人鳥相通。我們都曾為人子女，在父母築建的愛巢裡脫稚，在父母的呵護下成熟，又在父母依依不捨的目光裡遠行。成年的我們，像鳥兒一樣放飛夢想，翱翔藍天，卻把空巢的寂寞留給了漸邁的父母。

為人父母的我們也義無反顧地對下一代履行著愛的天職，用溫暖的懷抱，為他們營造避風的港灣；用堅實的肩膀，為他們撐起無憂的藍天。總有一天，我們的孩子也會張開夢想的翅膀，迫不及待地飛向外面的世界，正如當年的我們。父母能做的，只有以思念寄託不捨，用理解為他們祝福。

作家龍應台曾說過一段關於父母與孩子的話，直擊靈魂，又不免令人心酸。「所謂父女母子一場，只不過意味著，你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠。你站在小路的這一端，看著他逐漸消失在小路轉彎的地方，而且，他用背影默默告訴你：不必追。」