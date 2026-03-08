聖地亞牙卡美爾谷（Carmel Valley,San Diego）社區的成人學校，是借用一所小學的教室開展教學工作的。每周三天，老師Wigan手拿小紅旗站在學校門前，面帶笑容召集前來學習英語的成人們列隊站好，等學生們到齊後，她大手一揮，示意要進教室了。

Wigan大約六十歲左右，眼角有一些魚尾紋，金黃的短髮中夾帶幾絲銀髮，炯炯有神的藍色眼珠深深地嵌在眼眶裡，以犀利目光觀察著每個學員。Wigan一輩子從事教學工作，講課條理清晰、思路敏捷，舉一反三，總會站在學員的角度，用最簡單、最接地氣的方法，讓學員們一聽就懂、一懂即能應用。加上她豐富的肢體動作，大大提高了學員們的學習興趣和主動性，大家都十分愛戴且尊重她。

一大群男女老少、不同膚色的學員們坐在指定座位上，習慣地拿出筆記本和原子筆，把Wigan事先寫在黑板上的課文內容抄寫下來。等學員們抄寫完畢，Wigan要求大家注視黑板，誦讀A、B兩個角色對話的內容，然後讓同學們高聲反覆讀幾遍。

她將學員們分別以A、B角色練習對話，當學員們掌握這些英語會話後，再一組一組輪流到講台上去表演，個個都有機會展示自己的口才，同時培養學員們大膽開口講英文的信心。有時Wigan還帶我們去小學二年級的教室，讓小學生與學員組成一對一對的老小搭子，小學生成為老師的角色，認真地問話，老學員口笨拙舌地邊思索邊慢慢回答。透過各種方法的訓練，學員們英語口說能力進步飛速，原來不肯開口說話的人，也成了搶先發言的好學生。經過一學年的努力學習，大家收穫滿滿，每個人都能用英語會話交流。看到這一切，Wigan和學員們都得意地笑了。

Wigan不僅教學有方，也非常關心學員。一次我去機場接我的姊妹，不慎摔跤，右腿骨折。我打電話告訴Wigan暫時不能去學校上課，又說：「我不能聽到您上課的聲音，心中老是惦掛著教室。」

星期一原本是應該要上課的日子，我坐在椅子上極度沮喪且無奈，早上十一時，門鈴突然響了，Wigan出現在我家門口，真是令我喜出望外。她伸出溫暖的雙手，悉心體貼地牽扶我坐上她的車，我激動得熱淚盈眶，不知該怎麼表達我對她的感激。放學後，Wigan又送我回家，並且告訴我，以後去學校不用擔心，她都會幫助我的，並笑著打趣：「我現在是你的專用司機。」

有一次，敲門的不是Wigan，而是一名代課老師前來接我。代課老師面帶微笑地告訴我：「Wigan的母親開刀，無法來上課。她叮囑我班裡有一名需要接送的學生，千萬不能忘記她，學員一個不能少、一個也不能讓他掉隊。」

結業典禮時，我買了一束鮮花和一條漂亮披肩，我雙手把披肩蓋在Wigan的肩膀上，鮮花送到她手中，向她鞠躬致謝。當我倆的視線交織在一起的時候，綻放出美麗的神采。