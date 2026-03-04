紐約深秋，法拉盛 （Flushing）的街道被夕陽染成蜜色。剛走出地鐵站 ，一股混雜著烤栗子焦香和魚腥味的風灌了進來，熟悉的鄉音在空氣裡撞來撞去——粵語、閩南語、溫州話，中間還夾著幾句口音各異的普通話。路邊攤販的吆喝聲此起彼伏：「新鮮香蕉，三塊錢一把」、「活蟹十塊」。

夜市剛開張，炸臭豆腐 的攤子前排起了長隊。我望著隔壁重慶火鍋店紅通通的招牌，猶豫片刻，還是進了那家亮著暖黃燈光的台灣牛肉麵館。

門上的風鈴叮噹一響。店裡只有一名老先生獨坐角落，面前的麵幾乎沒動，他只是慢慢舀起湯，又慢慢放下。老闆娘是中年女子，低頭擦著櫃檯，抬起頭，閩南腔的普通話很柔和：「今天的牛腩燉得正好。」

麵端上來，熱氣裹著香氣撲到臉上。六塊厚切牛腩在紅湯裡半沉半浮，牛筋微微顫動。湯色清亮，紅油畫出紋路，我先喝了一口，牛肉的醇厚與香料的味道在舌尖散開，暖意從喉嚨落到胃裡。

那一刻，我想起十年前在巴黎吃的「亞洲風味」牛肉麵：清湯寡水，只有三、四片薄肉，麵軟塌塌。還有春天回西安吃蘭州拉麵，海碗裡也只有三片薄牛肉。最痛快的一次，是在溫哥華（Vancouver）城外的台灣小店，老闆娘特地給我最大的牛腩塊，五大塊方方正正的牛腩燉得酥爛，用筷子輕輕一撥就散開。那次電瓶沒電，小伙計還搬出自己車的充電器幫忙。那一刻，我捧著碗，覺得盛的不只是肉和湯。

有人說，這牛肉麵是跟著大陸船來台的。一九四九年秋天，船上擠滿人，他們從天南地北來，口袋空空，卻裝著故鄉。有人帶來豆瓣醬，有人帶來香料，在煤球爐上慢慢燉著第一鍋牛肉。台灣農村守著「不食耕牛」的老規矩，可外省人不同，深夜的眷村裡，他們用豆瓣醬、八角、桂皮燉牛肉。起初是好奇，後來成了習慣，鄰居也會端著碗過來嘗一口。

在西雅圖（Seattle），我遇到一名眷村長大的林奶奶。她說小時候愛趴在牆頭，看對門四川伯伯炒豆瓣醬，「每次一炒，整條街都要打噴嚏，可是真香啊。」伯伯去世後，兒子接過那口鍋，在台北永康街繼續開牛肉麵店。從眷村的煤球爐，到台北的牛肉麵節，這碗麵走了大半個世紀。如今牛肉麵口味多元，每年節上師傅比的，也不只是手藝。

坐在紐約這家小店，碗裡湯已見底。老闆娘輕聲問：「味道還可以嗎？」我看著她，想起溫哥華黃昏裡幫忙的店員，想起林奶奶說的眷村黃昏，豆瓣醬香滿溢。

推門出去，紐約夜空飄起細雨，麵館燈光映在溼漉街道。我拉拉衣領，走進雨裡，那碗牛肉的醇厚香氣，似乎還縈繞在鼻尖，久久不散。