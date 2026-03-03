我把我的女鄰居木子稱作勇士，不是因為她幹了什麼驚天動地的大事，而是她敢於為街上的任何不安全因素、不良習慣、不文明行為挺身而出，直接交鋒，無懼報復的勇氣。

第一次見識木子的勇猛潑辣，是她追趕兩個貌似踩點的年輕人。眾所周知，多倫多（Toronto）的治安每況愈下，進屋偷盜搶劫的事件頻繁發生，與我家相隔三座房子的鄰居曾被竊賊破門而入，並且和鄰居兒子正面對峙，最後跳窗逃脫。木子家多年前經營一個加油站 ，每天半夜都帶著一大筆現金收工回家，大概因此被賊人惦記跟蹤。有一天，木子家裡後門被撬開，電話線被剪斷，現金和所有值錢的東西都被洗劫一空，損失慘重；之後木子每次看到形跡可疑之人在街上逗留，都會趨前詢問，不打探個清清楚楚不放人走。

那天，她看到兩個高中生模樣的青少年，推著一輛自行車在街上邊走邊東張西望，木子斷定他們是竊賊派來踩點的，毫不客氣地上前一頓質問。那兩名少年開始出言不遜，木子大喝一聲 「Get out from the street（滾出去）」，並快步追趕，直追他們到街角轉彎處，嚇得兩個無良少年落荒而逃。

類似這種守望街區安全，把一切可疑苗頭扼殺於萌芽之中的事情她沒少幹。不過，木子最讓我佩服的，是她敢於正面指責一些同是華人 的不文明習慣，比如隨地吐痰、亂丟垃圾，讓我們幾個敢怒不敢言的鄰居大快人心。

木子斜對面有一家華人，買下房子後自己不住，專門出租，租客 最多時有七戶，包括六個單身漢外加一家三口。經常看到這幾個單身男士邊走路邊抽菸，抽完了隨地丟菸蒂，再響亮地清一下喉嚨，一口濃痰脫口而出。由於他們那邊沒有人行道，這一系列邊走邊丟菸蒂吐痰的行為，大都在我們這邊有人行道的鄰居門口出現；每個星期收垃圾日，我都會在門口人行道附近看到痰跡、撿到菸蒂。我和住同一邊的台灣鄰居一說起這件事，都是深惡痛絕，卻不敢直接指正，怕對方不高興會報復，畢竟光腳的不怕穿鞋的。

可是木子就不一樣。那天她走出門口，恰好撞見其中一個人走下汽車，朝電線桿連吐兩口濃痰，雖然不是在她家門口，她仍然氣憤地走過去大罵：「把痰舔回去！」對方回嗆：「這又不是妳家，關妳什麼事？」木子不甘示弱：「電線桿是公共財物，你不可以朝它吐痰。再說了，你在我家門口吐痰丟菸蒂還不夠多嗎？怎麼不關我的事？你要不擦我就報警，你的車牌號我可記下了。」

那人畢竟心虛，在木子正氣凜然的壓力下，只得抬腳在電線桿上蹭了一下，一溜煙跑進屋去。

還有一回，木子到一間華人開的亞洲連鎖超市買菜，剛到門口，迎頭碰到兩個身穿制服的中國員工邊走邊咳嗽，順便在裝潢氣派的大門口一人吐了一口痰。所有的顧客都見怪不怪，魚貫進入超市，唯獨木子指著他們說：「你們怎麼這麼沒素質？這是超市，給外國人看到了，丟的是我們全體中國人的臉，以為我們中國人全都是這個德性。」 其中一人說：「又不是妳的地盤，管得著嗎？」木子一聽來氣了，讓門口的收銀員把經理找來。那兩個員工看到經理來了，開始耍賴，矢口否認地上的痰是他們吐的，木子毫不退讓，直言：「敢不敢驗DNA？」

這膽識，這正氣，女勇士稱號當之無愧。