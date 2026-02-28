多年來我們一直以搭乘郵輪 為太太慶生，今年也不例外。生日前一天，我們從洛杉磯 （Los Angeles）飛往佛羅里達，考量東西岸時差，我特地預訂了早上七時的捷藍航班，凌晨三時起床洗漱準備，一切在清晨的寒意中顯得格外清醒。五時半抵達候機區後，旅程的開頭算是順順當當，我便拿出電腦讀報，打發時間。

沒想到手機APP突然跳出航班延遲的通知，接著廣播也傳來消息：飛機出現故障，需要檢修，完成時間未定。就在此時，我正好讀到一則新聞：空中巴士要求全球航空公司立即檢修六千架A三二○客機，而捷藍正是美國擁有最多A三二○的公司之一；去年十月曾因A三二○故障導致乘客受傷並緊急降落的，也恰好是捷藍。想到這裡，我心頭微微一緊，不由得感到一陣背脊發涼，這次延誤，會不會牽涉到安全問題？

半小時後，官方宣布航班將延至九時起飛，除了耐心等候，別無他法。到了八時，又宣布改為十一時，我和太太索性到登機口附近餐館吃點東西。機場餐廳很多，但價格也高得驚人，吃飯途中，再收到電郵，延至下午一時起飛，我心裡懊惱不已。

上午十時還有一班飛往相同目的地的航班，我趕緊去問櫃台能否改票，小姐卻回答那班已滿座。正覺得無可奈何時，捷藍廣播稱航空公司決定更換一架飛機，大約十一時抵達。但等到十一時二十五分仍未見動靜，一問前台，工作人員回覆：「你什麼時候在窗外停機坪上看到有飛機，那就是你要乘坐的飛機。」真讓人哭笑不得。

此時手機收到捷藍的補償通知：十二元的餐飲抵用。十二元在機場餐廳也只夠買杯飲料，讓人啼笑皆非。再查了一下相關規定，美國交通部原訂航空公司航班延誤超過三小時需補償兩百至三百元，但此法規卻在二○二五年十一月被取消。正感惋惜，又收到一封郵件：捷藍額外提供七十五元補償券，但僅限下次搭乘使用。我暗想：這次已讓我損失四個半小時，竟還盼望我還能再搭你們的航班？

快十二時終於登機，意外的是，我那排三個座位只坐我一人，難得的空間像是給等待多時的我一個獎勵。我可以隨意盤腿伸展，也免了旁人干擾，算是不幸中的幸運。

真正讓我從懊惱轉為感動的，是這趟航班上的兩名空服員。一名是高壯的黑人女士桑德拉，約四十多歲，做事乾淨俐落；另一名是五十歲左右、個子不高的白人男士特洛伊。他們從登機起就面帶笑容，語氣親切，風格自然。航程中送飲料、點心兩次，半小時後便拎著袋子來回收垃圾，同時不忘與乘客談笑，緩解大家因延誤累積的悶氣。

特洛伊收垃圾時停在太太身旁，笑著說：「我們看到明天是妳生日，妳可以在付費菜單上選一樣，當作我們送妳的小禮物。」原來他們從乘客資料裡得知太太即將生日，十分貼心。太太對菜單上的食物興趣不大，婉拒了他的好意。不久後，桑德拉路過我們座位時突然驚呼：「哎呀，我差點忘了！」隨即轉身回去，不久帶來一盒地中海風味的小吃盒，作為太太的生日禮物，這份善意雖不昂貴，卻格外溫暖。飛機上的愉快經驗，讓先前四個多小時的煎熬也逐漸淡去。

從航班延誤的不便，到空服員體貼入微的服務，原本煩悶的一天竟因此添上一抹亮點。旅途何嘗不像人生？意外總會發生，但人與人之間的善意，有時只需一句話、一個微笑、一點體貼，就能化解陰鬱，讓原本的不愉快煙消雲散。