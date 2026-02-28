去年感恩節 ，女兒邀請我們兩老去她在紐約市 曼哈頓（Manhattan）的住所歡度佳節，不用說，除了準備了火雞大餐之外，也安排了餘興節目，陪我們去觀賞梅西感恩節大遊行、中國城逛書店、見識豪華的華爾道夫旅館（Waldorf Hotel），甚至還拜訪紐約市的歷史博物館。滿滿的行程讓我倆猶如劉姥姥進大觀園，興奮不已，而且目不暇接。

紐約市中心的繁華及熱鬧，若非親身體驗，難以想像，巨型的霓虹燈廣告牆萬紫千紅，萬頭鑽動的人潮、車水馬龍的交通、高矗入雲的大樓，讓人一下子喘不過氣來。

更讓我印象深刻的是紐約市的計程車司機，那天我們準備去中國城，丈夫行動不便，坐地鐵上下樓梯相當吃力，女兒體貼爸爸，決定叫計程車代步。

我們坐上一名黑人司機的計程車，他有著高大粗壯的身材，駕駛座前好幾架導航器的螢幕，座椅邊又是毛巾、又是工具箱。上車沒多久，他就和我們打起招呼來：「你們從哪裡來的呀？」然後他自我介紹，說自己是從奈及利亞移民 過來的，駕駛計程車有二十年之久了。一聽說我們來自台灣，他很興奮地說他去過台北，並且還有個很要好的朋友，這名朋友還是軍界要人。他眉飛色舞地形容台北的風土人情，說他當時被招待去住一晚一千美元的飯店，不過他沒接受，還說明年準備去香港走走……。真不能小看這名計程車司機。

汽車太多、交通太亂，他駕著車東衝西撞，我們乘客坐得緊緊張張，他老兄卻神色自若，邊開著車，邊和我們東聊西聊，毫不在意。一會兒，車子堵住了，動彈不得，一個乞丐敲著車窗要錢，司機先生搖下了車窗，問了幾句，竟遞給他一些零錢，掏腰包毫不猶豫，直叫我們傻了眼。

紐約市是美國第一大城，這裡有來自世界各地的移民，形形色色，三教九流，什麼樣的人都有。近幾年來，非洲裔和拉美裔移民多過亞洲移民，這些移民中臥虎藏龍，別看一名小小計程車司機，可也有相當的文化水準。難怪有人說，多元族裔群的融合推動了紐約市的藝術、商業和社會的變革，紐約市能有今天，絕不是一蹴而成的，我們也開了眼界。