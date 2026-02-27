我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響

無家可歸者

左宜
聽新聞
test
0:00 /0:00

第一次遇到她，是在加州聖荷西（San Jose）一家超市門口。那天早晨，我散步經過時，注意到有個老婦人背個大包坐在椅子上，衣著還算體面整潔，只是頭髮蓬鬆凌亂。也許是因為我多看了她幾眼，她突然抬起頭朝著我的方向咕噥：「你能不能幫我買杯咖啡？」「只是這幾天有點拮据」，她接著補充，「下周我就能領到社保金了」。我以前也遇見過幾次流浪漢向我要食物，就毫不猶豫地同意了。

等咖啡的時候，我繼續問她：「還需要別的什麼？」她急忙擺手：「不需要，中午社工會來，我能拿到水和吃的。有一杯咖啡熬過早晨就可以。我剛從朋友家搬出來，聽說今天這裡有政府保障住房登記，就過來申請。」片刻功夫咖啡端上來，我打算離開，她卻又追上來，認真問我：「今天謝謝你，我有什麼能幫到你嗎？」我很是驚訝，茫然地擺了擺手，她接著說：「我可以幫你修剪草地，做做園藝……。」顯然她當時還不是一個典型的無家可歸者，依然積極尋求社會認同。那之後一連幾天早起遛彎，我都會特地看看她還在不在，有沒有申請到政府住房，可是並沒有發現她的蹤跡。

再見到她，已是半年後。開始我只是發現超市背後搬來一個流浪漢，地上亂七八糟堆滿雜物，一個老年婦女坐臥其中，衣衫不整，頭髮髒亂。有一天我突然看到有鄰居停在路邊送她一杯咖啡，這場景與我腦海中的印象重疊，終於想起來這就是當年向我要咖啡的老婦人。我找了個機會去跟她打招呼，並聊起天來，她自稱生活不算太糟：社工每周來送水和食品，她仍然能從政府領到一些社保金，所以吃飯不成問題，甚至每周還有流動卡車來供她洗一次澡。不過露宿街頭的生活不可能那麼輕鬆，很快入冬，連下一周的雨，她只能日夜披著雨衣，坐在一堆破爛中間。後來有人送她一頂新帳篷，可惜聖誕節期間她消失了幾天，帳篷也不翼而飛了。

我再次和她攀談，正是她因為丟了帳篷跳腳怒罵的時候。我問她：「妳聖誕節去哪裡了？」她悻悻回答：「我家人接我回去過節。」我很奇怪：「那妳怎麼不住在那裡？」她嘟囔著說：「我離婚了，和他們住不在一起。」說完就淡漠地抽起一根菸，不願再多談。我看她可憐，就說可以再送給她一頂帳篷。一瞬間她嘴唇翕動，眼眶也濕潤起來，最終還是搖了搖頭，說政府正在清理無家可歸者，還是不必麻煩。就在那一刻，過去有尊嚴的的她又回來了一些。我其實見到警察驅逐過她好幾次，但她常常兜個圈子又回到這裡，因為她人畜無害，老無所依，周圍的居民也就睜隻眼閉隻眼。

其實她的情況並不是特例，疫情以來，灣區這樣的老年女流浪漢愈來愈多。她們通常有過家庭和工作，但只要其中一環出了問題，例如離婚、健康滑坡、租金上漲、子女疏離，她們便有可能從「普通人」滑落為「無家可歸者」。她們也並不是不肯選擇政府收容所，現實是很多收容所人滿為患，並且有多項規定：比如不能帶寵物、不能喝酒抽菸，對沒有安全感的長者來說，那種集體空間比街頭更令她們焦慮。我們能做些什麼？可能也不多，但至少可以試著不只把她們看作「社會問題」，而是當作一個個有血有肉的真實個體，尊重她們的生活方式，力所能及地幫助她們。希望總有一天，社會最終能進步到提供廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏，讓人人安居樂業、老有所依。

世報陪您半世紀

咖啡 聖誕節 加州

上一則

我與世界日報

下一則

我讀「桃花源記」

延伸閱讀

比其他奶茶便宜…蜜雪冰城墨西哥首店開業 民眾排隊數小時

比其他奶茶便宜…蜜雪冰城墨西哥首店開業 民眾排隊數小時
川普承諾跳票？通膨趨緩 物價未回頭 芝咖啡牛肉續漲

川普承諾跳票？通膨趨緩 物價未回頭 芝咖啡牛肉續漲
空腹喝咖啡易心悸 小心「咖啡醉」嚴重時頭暈想吐

空腹喝咖啡易心悸 小心「咖啡醉」嚴重時頭暈想吐
背痛以為心肌梗塞將復發竟是嚴重胃潰瘍 六旬男連咖啡都戒了

背痛以為心肌梗塞將復發竟是嚴重胃潰瘍 六旬男連咖啡都戒了

熱門新聞

台北故宮「博愛大鼎」，暗藏從南京、東京到台灣的漂流故事。(記者何定照／攝影)

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

2026-02-23 20:35
（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（上）

2026-02-20 01:00
（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（下）

2026-02-21 01:00

二十五年世副緣

2026-02-18 00:30

難忘的鄰居

2026-02-25 01:00

人生從退休開始

2026-02-22 01:00

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤