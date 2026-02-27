我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響

寄宿家庭老夫婦

木愉
聽新聞
test
0:00 /0:00

好幾個月沒有去看寄宿家庭（host family）的老夫婦了，一個周末終於抽出了時間上門去看他們。

老先生幾個月前中風，還摔倒了，在印州布盧明頓（Bloomington）養老院裡的康復中心待了一個月，才回得家來，也不知現在恢復得如何。

老夫婦仍舊獨自居住。我們進了他們的居所後，先跟老夫人擁抱，再走進起居室。老先生坐在單人沙發上，臉色紅潤，看不出病態，我們上前問好，老先生回應著，口齒稍微有點不清，似乎還沒有從中風中完全恢復過來。他反反覆覆說，不要生病、不要生病，又不斷感謝老夫人照顧他。

老先生一直很健康，前些年他會開著他們的本田汽車，帶著幾個老人四處去度假。他每天凌晨出門鍛鍊，看到哪家門口早上送來的報紙離門遠些，他就會上前彎腰撿起報紙，幫人家把報紙再丟到門邊，為主人家帶來一點方便。我們跟老夫婦一起到餐館吃飯，都是老先生攙扶著老夫人走進走出，而現在，他卻不得不讓老夫人來照顧他。

聊了一會兒，老先生要起身去上廁所，他兩手在沙發扶手上用力一撐，站起身來，老夫人趕快要把扶手車推過來給他，我見狀，趕快趨身上前，把車推到他前面。老先生穩穩當當把雙手放在扶手上，就往衛生間走去了。

老夫人說，老先生現在可以借助扶手車在家裡走動，比前些日子好太多了，所以，之前一直上門照顧他們的孫女也不用再天天前來，夫婦倆艱難卻自主地生活著。

當然，驚險時刻會不時降臨。有一天，老先生到窗前去看風景，不知怎的，就摔在角落裡，困在那裡爬不起來。老夫人趕快給小兒子打電話，小兒子前來，才把老父親從地上扶了起來。

看到夫婦倆的現狀，我不禁想到了樹林裡的樹。樹林裡有破土而出的樹苗，有齊人高的幼樹，還有參天大樹，更有好多倒伏的枯木。樹林裡的生態階段可以對應人生的各個階段，人出生，慢慢成長，從兒童到少年，再從少年到青年、中年、老年，最後如老樹一樣萎頓，不再在春天發出新芽，一點點枯去，最後倒伏，跟塵土合為一體。

世報陪您半世紀

中風 養老院 本田

上一則

我與世界日報

下一則

我讀「桃花源記」

延伸閱讀

廖峻3度中風 當年攜手澎澎征戰江湖 兩人再見面淚滿襟

廖峻3度中風 當年攜手澎澎征戰江湖 兩人再見面淚滿襟
香港中風年輕化 18至55歲發病率20年飆升3成

香港中風年輕化 18至55歲發病率20年飆升3成
袁惟仁腦中風多年病逝 醫：冬季風險高與「這」病最有關

袁惟仁腦中風多年病逝 醫：冬季風險高與「這」病最有關
研究：吃阿斯匹靈預防心血管疾病 恐有這種風險

研究：吃阿斯匹靈預防心血管疾病 恐有這種風險

熱門新聞

台北故宮「博愛大鼎」，暗藏從南京、東京到台灣的漂流故事。(記者何定照／攝影)

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

2026-02-23 20:35
（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（上）

2026-02-20 01:00
（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（下）

2026-02-21 01:00

二十五年世副緣

2026-02-18 00:30

難忘的鄰居

2026-02-25 01:00

人生從退休開始

2026-02-22 01:00

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤