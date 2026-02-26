凡見過阿娟的都有個印象：快。瘦削的她，語速極快、手腳麻利、動作連貫，讓人目不暇接。

某日，剛搬來達拉斯（Dallas）的她請了幾個朋友去家裡聚聚。一進門，大家就被她家的一塵不染所震驚，我們都是主婦，知道這份整潔得下多少功夫。

大家奉上自己帶來的東西後，問要不要幫忙？因為餐桌上什麼也沒有。阿娟斬釘截鐵：「不用，你們坐著聊天就好。」

朋友們一邊嘰嘰喳喳家長裡短，一邊不放心地瞄向阿娟，她則和大家東一句西一句地喋喋不休，一邊手腳不停在廚房裡旋風般轉，不時變出菜、湯、點心、水果，不到半小時，餐台上擺滿了美味佳肴。久經沙場的主婦們目瞪口呆，從沒見過有人動作這麼利索的。不過有人忍不住了，問阿娟：「妳能坐下嗎？妳不停地轉、說、做，我看著頭都暈了。」此話一出，大家都笑了，因為也都有點暈。

席間，阿娟說起她的故事。九○年代她隨夫來美，丈夫靠讀書走出第一步，而她走了一條和很多學生家長不同的路。

「到了紐約（New York）才知道我們真窮啊」，阿娟感嘆。她丈夫家原是滬上殷實人家，有親戚早早就來紐約了，本想投親靠友會不會踏實點？「可親戚真勢利，唯恐我們黏上他們。」傷心的她認為脫貧最快就是打工，這個爸媽嬌寵的獨生女，在上海受過好教育、有過好工作的白領就此一頭扎進中餐館 ，端起了盤子。

「我在餐館一待就是二十幾年，掙的都是現金。」聽到阿娟這麼說，大家都沉默了，在場沒有人有此經歷。有人小心翼翼地開口：「可不可以問一下，一個月能掙多少呢？」「五千吧？」阿娟的口氣裡帶著一份自豪。可不，那可是綠花花的票子啊。旁邊一人嘀咕：「一年六萬現金，二十多年估計得在銀行租個保險 櫃。」

阿娟接著說：「待我翻了身就又去走親戚，買上他們捨不得買的東西。以後生活愈好，就買愈多愈好的東西去看親戚，看到他們羨慕的眼神，我開心了。」阿娟大笑，她的辛苦、奔波，似乎都在這揚眉吐氣中煙消雲散。

這二十年來，她有了女兒；老公有了穩定的工作，一家人日子和和美美往前走，走出了愈來愈好的房子，也走逝了她的青春年華。二十年的歷練，除了現金，帶給她的還有手快、語快。動作快才能應對餐館的熱鬧和繁忙；話多好聽，才能博得顧客喜歡，有更多小費 。

阿娟絮絮叨叨，在流水一樣的動作中，說著流水一樣的話，話題基本都圍繞餐館的是是非非、恩恩怨怨。有朋友低聲向我說：「怎麼就沒別的可說呢？」二十多年，她每天幾乎一半時間面對的就是那樣一個世界，她已經習慣、沉浸、囿於那一方天地裡了。寬窄也好，高低也罷，生活造就了一切，不管你願意還是不願意。

女兒考上了心儀的大學，阿娟又閒不住了，找了幾家餐館「隨便做做」，每家都喜歡她這樣的熟練工。但明顯看出，她沒了一開始的激情，雖然她的話題還是離不開餐館，但照顧老公已經是她目前生活的重心了。

來美的女子有各種的道路、經歷、故事，只要努力奮鬥，就值得點讚。