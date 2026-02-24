我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

白雪皚皚

樓少康
聽新聞
test
0:00 /0:00

清晨，睜開雙眼，房間裡不像平時那樣有點灰濛濛的感覺，而是相當明亮；起身後，拉開窗簾，街道上白雪茫茫。真是雪落無聲，卻將歲月鐫刻成永恆的詩篇，展現出雪中世界的靜謐之美。

近期美國多地遭遇暴雪侵襲，造成嚴寒低溫，許多家庭受到影響，德州一帶情況也是如此。傍晚時分，我家卻是全家人圍著餐桌，兒媳端上了豐富的菜肴，蘿蔔清燉的羊肉火鍋香氣氤氳，家的味道讓人溫暖如春，其樂融融，談笑風生。這全靠有高人指點。

遙想三十年前，我們剛來到美國，不僅人地生疏，還不知如何適應德州達拉斯（Dallas）的生活習俗和氣候變化。我們住在按新標準建造的社區裡，房子之間相距六米多，利於保護隱私，房前屋後都有草坪，可涵養水土，減少汙染。然而居住條件再好，也不如鄰里關係好。

我家左邊是老美Smith，右邊是印度人Tailor，幾乎天天開郵箱時都會相遇，偶爾寒暄幾句，相處和諧。有次我在後院拔雜草，忽然看見Smith家的狗從木籬笆的小洞裡鑽出來跑了，我馬上去敲Smith家的門告訴他，他發現愛犬跑了，立即駕車去追，總算找到了這隻調皮的狗，他很感謝我。

這年冬天，我看見Smith在給室外的水龍頭加保溫的套子，他認真地對我說，寒冷的冬季水都會結冰，一旦水管裡的水結了冰，造成水管爆裂，會造成很大損失。他還提醒我，家中的水龍頭不用時，也要打開放一點點水，流動的水可防冰害。

郵差經常把Tailor的信錯放在我家的信箱裡，我就急忙去敲門，把信交給她，見她看到信後，立刻露出了燦爛的笑容，原來是男朋友寄來的信。Tailor看到要變天了，見到鄰居時會反覆提醒，要大家趁還沒下雪，快去超市採購一周的食物，否則下了雪後開車會有危險。聽她的話，我家的冰箱放滿了食物。

更令人感動的是住對面的黑人大姐June，她是醫院裡的護士長，人們叫她「黑珍珠」，對周圍的人都很友善。她說，下雪不冷化雪冷，地上有薄冰，千萬不要走。曾有人為了去倒垃圾，在冰上跌了一跤，手臂骨折；醫院裡外科門診這幾天特別忙，都是結冰闖的禍。

冬天的雪，潔白純淨如人心，雪會融化，但善良的心像一團火，一直溫暖著別人的心。它在時光裡沉澱出人性的光輝，更讓大家在精神上相互滋養與溫暖慰藉。願家家戶戶的晚餐，無論在什麽時候都香氣繚繞，瀰漫著幸福。

世報陪您半世紀

德州 印度

上一則

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

延伸閱讀

山本由伸實戰已飆151公里 大谷翔平觀戰評價：我覺得很棒

山本由伸實戰已飆151公里 大谷翔平觀戰評價：我覺得很棒
威爾史密斯遭控性騷崩潰 與妻關係緊張 回歸遙遙無期

威爾史密斯遭控性騷崩潰 與妻關係緊張 回歸遙遙無期
威爾史密斯遭控「性剝削」與妻關係緊張 回歸好萊塢遙遙無期

威爾史密斯遭控「性剝削」與妻關係緊張 回歸好萊塢遙遙無期
SMITH,CHEUNG & LAUTERBORN專業律師團隊 精辦意外事故案件

SMITH,CHEUNG & LAUTERBORN專業律師團隊 精辦意外事故案件

熱門新聞

（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（上）

2026-02-20 01:00

過年吃年糕

2026-02-18 00:30
（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（下）

2026-02-21 01:00

二十五年世副緣

2026-02-18 00:30
以上海話拍攝的電影「菜肉餛飩」於2025年底到2026年初在中國上映，內容描繪上海獨居老人的感情需要，其中取景地也在知名的國際飯店。作者金瑩與國際飯店內的電影海報廣告。(中央社)

「年輕老人」愛情故事獲共鳴 紀錄片「菜肉餛飩」呈現高齡化上海

2026-02-18 18:53
（圖／AI生成）

父親的小小失敗史（上）

2026-02-16 01:00

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課