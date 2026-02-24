清晨，睜開雙眼，房間裡不像平時那樣有點灰濛濛的感覺，而是相當明亮；起身後，拉開窗簾，街道上白雪茫茫。真是雪落無聲，卻將歲月鐫刻成永恆的詩篇，展現出雪中世界的靜謐之美。

近期美國多地遭遇暴雪侵襲，造成嚴寒低溫，許多家庭受到影響，德州 一帶情況也是如此。傍晚時分，我家卻是全家人圍著餐桌，兒媳端上了豐富的菜肴，蘿蔔清燉的羊肉火鍋香氣氤氳，家的味道讓人溫暖如春，其樂融融，談笑風生。這全靠有高人指點。

遙想三十年前，我們剛來到美國，不僅人地生疏，還不知如何適應德州達拉斯（Dallas）的生活習俗和氣候變化。我們住在按新標準建造的社區裡，房子之間相距六米多，利於保護隱私，房前屋後都有草坪，可涵養水土，減少汙染。然而居住條件再好，也不如鄰里關係好。

我家左邊是老美Smith，右邊是印度 人Tailor，幾乎天天開郵箱時都會相遇，偶爾寒暄幾句，相處和諧。有次我在後院拔雜草，忽然看見Smith家的狗從木籬笆的小洞裡鑽出來跑了，我馬上去敲Smith家的門告訴他，他發現愛犬跑了，立即駕車去追，總算找到了這隻調皮的狗，他很感謝我。

這年冬天，我看見Smith在給室外的水龍頭加保溫的套子，他認真地對我說，寒冷的冬季水都會結冰，一旦水管裡的水結了冰，造成水管爆裂，會造成很大損失。他還提醒我，家中的水龍頭不用時，也要打開放一點點水，流動的水可防冰害。

郵差經常把Tailor的信錯放在我家的信箱裡，我就急忙去敲門，把信交給她，見她看到信後，立刻露出了燦爛的笑容，原來是男朋友寄來的信。Tailor看到要變天了，見到鄰居時會反覆提醒，要大家趁還沒下雪，快去超市採購一周的食物，否則下了雪後開車會有危險。聽她的話，我家的冰箱放滿了食物。

更令人感動的是住對面的黑人大姐June，她是醫院裡的護士長，人們叫她「黑珍珠」，對周圍的人都很友善。她說，下雪不冷化雪冷，地上有薄冰，千萬不要走。曾有人為了去倒垃圾，在冰上跌了一跤，手臂骨折；醫院裡外科門診這幾天特別忙，都是結冰闖的禍。

冬天的雪，潔白純淨如人心，雪會融化，但善良的心像一團火，一直溫暖著別人的心。它在時光裡沉澱出人性的光輝，更讓大家在精神上相互滋養與溫暖慰藉。願家家戶戶的晚餐，無論在什麽時候都香氣繚繞，瀰漫著幸福。