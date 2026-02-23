二〇二五年十一月初，我們兩老到加州北灣區 的舊金山 （San Francisco）附近探望孫子，想著參加當地人舉辦的茶舞，以便當作運動。可是這裡的環境我們並不熟悉，便求助於一名舞友，他們常在灣區南部的聖荷西（San Jose）出沒，曾帶我們去聖荷西老人中心跳過一次老中舉辦的茶舞。

茶舞通常是下午一時跳至四時，它原來是英國鄉村在下午跳的社交舞蹈，在夏季或秋季的下午四時到七時舉行，即所謂的「tea dance」。年輕人喜歡跳夜舞，而且場地光線愈暗愈有情調；老人晚上怕開車，更怕走路跌倒，因此跳茶舞安全。

舞友對北灣區跳舞的狀況並不了解，她輾轉從朋友處得到一個菲律賓朋友的跳舞情報，據說老菲每星期有幾天在南舊金山市（South San Francisco）的圖書館舉辦茶舞聚會，進場費不到我們新澤西州的一半，費用包括簡單的午飯、瓶裝水，聽起來經濟實惠。

我們第一次去南舊金山市的圖書館報到時，櫃檯接待員對這個舞會也不清楚，有人告知舞會已經取消，我們只好改天再來。

第二次終於入場，不過收費是預期的四倍，因為這個社團並非朋友介紹的那個，費用高則是因為主辦人邀請了一名有名的老美老師，來教授一小時的西岸搖擺舞課。這名老師還主辦一個跳舞郵輪 （dancing cruise）活動，除了乘坐郵輪出海遊玩之外，船上的舞會接二連三地排到深夜，和一般郵輪上的活動很不同。

第三次來的時候，因為沒有老師教課，費用減半；到了第四次，終於碰上朋友介紹的社團，費用再減半。菲律賓人跳舞時，女士們的穿著都很正式，衣服鑲有亮片，閃閃發光。舞池内有很多年輕男士，舞功很高，是主辦單位請來的舞蹈老師，專門帶領女士們跳舞；有一名老師還連續三年在荷蘭舉辦的國際舞蹈比賽中取得冠軍。

我們注意到，每次菲律賓朋友們的舞會都會穿插一段庫拉恰舞（Curacha），這是菲律賓的一種傳統求偶舞蹈，深受維沙揚群島（Visayan）地區人的喜愛，通常在婚禮、節日和其他社區聚會等喜慶場合表演。

在庫拉恰舞表演時，觀眾有朝舞者扔錢的習俗。撒錢是一種表達愛、支持和祝福的方式，特別是在婚禮上，人們相信向新人撒的錢愈多，他們未來的生活就會愈幸福、愈富裕。這些錢通常會用於慈善事業、教區計畫、幫助窮人或支持社區項目，而不是歸舞者個人所有。

我們從未見過撒錢舞，只見鈔票滿天飛後散落一地，如被舞者踩到會滑倒，所以主辦單位在撒錢舞一結束，便立刻把鈔票清理乾淨。

這次來舊金山去了三次老菲舞會，選曲音樂節拍明快，跳舞氣氛不錯。跟菲律賓朋友跳舞，心裡有為國爭光的壓力，不好意思跳得太差，我們跟同桌來賓常常互豎大拇指彼此鼓勵。總之，我們對老菲舞會很滿意，以後有地方運動了。