二○○七年我第一次來美時，遇到一件難忘的事情。我是先飛到芝加哥 （Chicago），再轉機飛往紐約（New York），孩子會在紐約機場等我。

在芝加哥轉機要等大約兩個小時，我想先與孩子聯繫一下。那時候沒有微信 ，中國手機打國際電話太貴，於是我找到機場的投幣電話，拿起聽筒後按照提示音操作，不料每次都打不通，「叮噹」一聲，投進去的硬幣又掉落出來。

失敗了幾次後，我找到詢問處，那人認真聽了後問我：「你要打的電話號碼，是我們伊利諾州的嗎？」當然不是。於是那人指點我：「黑色電話機只能打給本州。如果打外州的號碼，請用黃色的話機。」

我這才發現在一長排的黑色話機中，有幾部是鮮亮的橙黃色話機，這下心花怒放，順利打通電話，孩子已在紐約等我了。

飛機在紐約落地後，我卻沒見到孩子。有了經驗的我找到投幣電話機，卻發現都是黑色的話機，沒有黃色的。試了幾次，重複了在芝加哥機場的遭遇，不同的是，電話沒打通，硬幣卻沒有掉出來。

因為是第一次來美，身上沒有多少硬幣，試了幾次後，手上只剩下最後一枚硬幣，我不敢再試了。轉頭見到一名貌似工程師的白人男子，正坐在不遠處聚精會神地敲電腦，只好上前請教。

「工程師」聽了後說：「沒錯啊，電話就是這樣打呀。」他邊說邊合上電腦起身，接過我的最後一枚硬幣走到電話機旁，重複了一遍我剛才的過程。結果同樣悲劇，電話沒打通，最後一枚硬幣也沒掉出來，慘了。

沒想到的是，「工程師」從自己的褲兜裡掏出一枚硬幣投進去，結果再次悲劇。他看都不看我，毫不猶豫地又掏出第二枚硬幣。我立即上前制止：「先生，請等一等。多謝你了。但我不能再讓你為我投硬幣了。」「工程師」以奇怪的眼神看了我一眼，毫不猶豫地投下了第二枚硬幣，之後是第三枚……。我正不知如何收場，忽然聽到孩子的呼喚聲，孩子終於看到我了，我們興奮地相擁。轉頭卻不見了「工程師」，找了半天也沒找到，我心中很是不忍。

我將這個故事講給孩子聽，孩子聽了大笑不止，說：「很多老美就是這麼善良，這樣吧，今後你遇到別人有困難時，同樣出手相助就是了。」

孩子說得對，「工程師」的善良溫暖了我，我應該將善良傳遞給他人，以溫暖這個世界。

我曾在Key Food超市幫助一名突發不適且不諳英語的華裔 老人，與當時嚇得手足無措的超市工作人員及時溝通、妥善處理；在超市門口見到一名中年婦女，她舉著的牌子上寫「我有三個孩子，他們需要麵包」，我立即將剛買的麵包遞過去；我還曾當過感恩節志工，為那些需要的人士發放食品。

這些事情都很小，不值一提，但每次我都會想起那名「工程師」。我不知道他能不能讀到這篇文章，也不知道他能否讀懂中文，但我想衷心地對他說：謝謝你，好心的「工程師」，我會像你一樣，盡力去幫助他人。