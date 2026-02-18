一雙金色翅膀，在耀眼的陽光下更顯璀璨奪目，縱使深藏於芝加哥 （Chicago），那林立四周的各式高樓大廈也掩藏不住展開的翅膀，如欲沖天。

我推著輪椅帶媽媽去郵輪 碼頭，一邊閃避著擁擠的人群，一邊慢慢欣賞那些獨特的建築，完全被芝加哥這個城市的活力、藝術和音樂場景所吸引。而在這窄小、奇妙的框架中凸顯的金翅膀簡直是大都市的靈魂，媽媽也興奮地想要站起來觸摸。

金翅膀名曰「墨西哥 之翼（Wings of Mexico）」，是墨西哥雕塑藝術家豪爾克·馬林的傑作，它展示了人們利用身體和意識，憑藉信念、渴望和熱情，實現自由飛行的夢想。這件雕塑掙脫了物理定律的桎梏，邀請人們超越極限，完成一次心靈和思想的飛越；又象徵著不同民族之間締結兄弟友誼的紐帶，它也曾在廣東、上海和杜拜等地展示其風采，此刻在芝加哥，更彰顯了這個城市的多元化。

媽媽望著長長的拍照人龍和那幾級沒有扶手的木階梯，無奈地坐回輪椅上，卻催促我快去排隊。一向與世無爭的她，此刻也與我一樣有股想飛的衝動。終於輪到我了，登上那三級階梯，恍如登上了封神台，「穿上」翅膀時，我彷彿成為作品的一部分，一向怯生的我竟自然地在眾目睽睽下擺拍了起來。

飛，一直是我的夢想。在高中一堂課上，老師讓我解釋詩詞「鷹擊長空、魚翔淺底」，感慨地說是我把他們帶到了一個天高任人飛、海闊任遨遊的自由自主天地。自此「老鷹」成了我的暱稱，沖天而起、飛越萬里更成了我人生的目標。

但最想插翅能飛的是媽媽。十年前她的膝蓋開刀動手術後，因效果不佳而步履維艱，每一舉步都是撕心裂肺的痛。她總不願意站起來，抱怨不該總是在任教的小學陡峭石級上，為了避讓調皮學生而傷了自己。可是，如讓歷史倒流一百次，我想她依然會毫不猶豫地選擇避讓學生。

媽媽總是那麼地謹小慎微，更怕麻煩別人，就連這次芝加哥之行也是如此，面對身為醫師護士的姊姊夫婦力邀同行，她依舊瞻前顧後地問我意見。我肯定地說：「去，我來做你的腳。」即刻請假陪她一起出行。

芝加哥河的郵輪禮讓我推著輪椅，帶媽媽在萬人矚目下第一個上船。媽媽一直笑不攏嘴，說此行超乎她想像的美好，姊姊他們早已安排好租車、住宿及所有行程，個個都爭著推媽媽的輪椅，並當她的私人導遊和解說；重要的是，此行媽媽還見到了幾十年沒見的同事和朋友 。

所以，只要有夢想，並付諸行動就萬事可達，那怕是飛天遁地，我們也不懼前行。