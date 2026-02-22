我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

馬路上的沉思

于耑
聽新聞
test
0:00 /0:00

最近去希臘的克里斯島（Crete）旅遊，發現島上居民的開車文化和美國、台灣，甚至歐洲其他地區有很大的差異。美國是個很大的國家，各州法律、速限不同，很難作對比，然而有些屬於人的部分，倒是可以顯現出各處的文化習慣與內涵的差異。

這些年來開過許多國家的大小公路，我注意到馬路上的交流不只是來來往往的車輛、機車、行人而已，眼神的交換、細微的手勢、車燈、喇叭等等，都是馬路的語言，十分豐富。

美國是一個法治國家，駕駛大半很守規矩，經常使用手勢相互禮讓，碰到行人更是十分尊重，遠遠就慢下來，深怕驚嚇了行人；遇到停車號誌，即使是深夜沒有來車，也會停下來再啟動。因此在美國開車沒有什麼壓力，突發事件很少；當然還是有例外，那種時候常常嚇出一身冷汗。

台灣的馬路文化就十分精采，驚險刺激。台北是國際都市，開車的人相對守法，尤其是近年來交通律法雷厲風行，罰款金額不貲，在台北開車漸漸變得簡單容易，雖然機車騎士的不定性偶爾會令人嚇一跳。台灣其他的都會區也類似，開車沒有太大的困難，然而一旦離開都會區那便是另一個世界。

高速公路上的禮儀還不錯，其他的環島公路、鄉間道路，便是各路英雄互顯神通之處。除了違規可能被照相的地方以外，處處是駕駛們盡情發揮創意的舞台，驚險之至也精采絕倫，在那種地方開車一個鐘頭下來，渾身汗濕，細胞不知死了多少。

義大利開車，人人都在趕路，速度十分隨意。不過話說回來，義大利人也最懂得使用眼神，把開車變成一場交談或交易，相當有趣。

克里斯島開車則是完全不同的體驗，這裡生活步調緩慢，開車人像是欣賞風景的旅客，即便在國道上也悠哉悠哉地慢慢來。

最令我感動的是禮讓。有幾次開進島上的第一大城，好幾個地方需要左轉，卻沒有紅綠燈管制，可是我一打左轉燈，直行車便開始減速，好讓我安全左轉，屢試不爽。有一次我開在中間有安全島的四線道，一輛卡車從車廠出來，要穿過整個四線道左轉，還是一樣，駕駛一打左轉燈，四線道上直行的車便減速讓他過。這在許多國家幾乎是天方夜譚，在這裡卻是日常。

是什麼原因讓這個島這麼特殊？問了幾個當地人，大家說法非常一致。這個島在歷史上經歷過許多必須同仇敵愾的時代，留下滄桑、悲劇，尤其是二次世界大戰，這些經驗讓他們認為島上人便是一家人，開車禮讓是理所當然。接待我的主人說得最浪漫：「我們克里斯島人想像左轉的都是你太太，能不讓嗎？你回家還想過日子嗎？告訴你，連你腳下的地球都不會原諒你的。」接著哈哈大笑，真是可愛的克里斯島人。

世報陪您半世紀

義大利

上一則

2028年書店會消失還是大賺？

延伸閱讀

巴拿馬2港口經營權遭撤 長和提仲裁 港澳辦嗆巴對霸權跪低

巴拿馬2港口經營權遭撤 長和提仲裁 港澳辦嗆巴對霸權跪低
巴拿馬港口特許經營權遭撤 長和：強烈反對、已提仲裁

巴拿馬港口特許經營權遭撤 長和：強烈反對、已提仲裁
琥碧戈柏扮「蒙娜麗莎」肖像 高掛紐瓦克機場航廈

琥碧戈柏扮「蒙娜麗莎」肖像 高掛紐瓦克機場航廈
NBA／唐西奇回達拉斯轟33分 湖人逆轉獨行俠止敗

NBA／唐西奇回達拉斯轟33分 湖人逆轉獨行俠止敗

熱門新聞

（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（上）

2026-02-20 01:00

過年吃年糕

2026-02-18 00:30
（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（下）

2026-02-21 01:00
司提反的故事： 左，嬰兒才剛出生就被惡魔掉包。 中，母鹿養活幼嬰，主教親睹奇蹟。 右，司提反向父母解釋原委後，令人把惡童燒死。 Martino di Bartolomeo（1389-1434）畫作‘Seven Scenes from the Legend of St. Stephen’局部，德國施泰德藝術館館藏。（圖／韓璞提供）

掉包嬰兒

2026-02-15 01:00
（圖／AI生成）

父親的小小失敗史（上）

2026-02-16 01:00
以上海話拍攝的電影「菜肉餛飩」於2025年底到2026年初在中國上映，內容描繪上海獨居老人的感情需要，其中取景地也在知名的國際飯店。作者金瑩與國際飯店內的電影海報廣告。(中央社)

「年輕老人」愛情故事獲共鳴 紀錄片「菜肉餛飩」呈現高齡化上海

2026-02-18 18:53

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我