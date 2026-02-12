我的頻道

益湘人
曼哈頓（Manhattan）的中城區會完朋友，信步走至一餐館環繞的中庭小院，被周邊環境吸引，決定停下來歇歇腿，喝杯咖啡，享受一下這午後的慵懶。

此地雖處在車馬喧囂的繁華地段，但卻是一塊鬧中取靜的難得靜謐之地，四周林木扶疏，中間有一座噴泉池，潺潺流水聲清晰可聞，在略顯空曠的桌椅中，卻帶來了一種特有的寧靜之感；而搖擺不定疏落的葉影，如夢幻般把時光推到五十多年前的我。

那時剛在紐約落腳，初來乍到，臨時覓得一個銷售的工作，在此世界之都，每日走街串巷在所難免。記得適逢聖誕佳節之前，在街上看見老美朋友之間互道聖誕和新年快樂，那種快樂和歡愉滿足之情，溢於每個人的言表，令我羨慕不已，心中暗想，不知何時才能找到一份安穩的工作，和一個能安生立命的固定寓所，方才能像他們一樣無憂無慮地享受這佳節的氣氛？雖值隆冬臘月，身在異鄉為異客，拜年輕氣盛之賜，卻毫無淒涼或失落之感，面對未知的風雨毫無畏懼，那是我一段刻骨銘心的記憶。

一陣涼風帶來幾片落葉，正巧落在咖啡杯旁，也將我的思緒拉回到眼前的景象，正如同我生命中的春夏繁華已過，面對的是落盡葉子的深秋，和似乎看不到頭的寒冬，但此時此刻的我，卻仍擁有一顆火熱的赤子之心。竹杖芒鞋輕勝馬，面對一些良辰美景，我非但不會輕易放過，更會給以熱情的擁抱。雖已年過八旬，但頭腦清醒，行動自如，生活規律，兒女也各盡其職，讓我更能恣意地享受自我。而陽光、空氣和水更是我生命中取之不竭，用之不盡的三大免費補品，經常把自己與大自然融為一體，而它則回報給我一個健康的身體。我心中難免會暗自竊喜地自問，照目前狀況來講，我是否已可算是生命中的一個小贏家了呢？

沒想到短暫的小憩，竟將我的思緒貫穿了半個世紀之長，雖頗令人有南柯一夢之感，但是回首來時路，也無風雨，也無睛。

