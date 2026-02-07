康涅狄格州哈特福德（Hartford）住家北面的牆壁下有著不明顯的縫穴，只要下雨，雨水就會往地下室滲漏，若是下大雨，地下室還會變成水塘，雖然請了工匠修補過幾次，均未得到改善，下雨時照樣漏水。這一次，我們決定自己動手，徹底堵住漏洞。

這天，我們從商店買回四大包水泥，又買了幾袋沙子，還有瀝青等防水材料，還搬來一堆石頭，並備好其他材料和相關工具，動手開工修復。

首先將牆壁腳下的草皮全部揭開，然後沿著整個牆腳挖出深溝，先將瀝青鋪在溝內底層，然後入水泥。為了節省材料，又在溝內填入適當碎石，將深溝填滿，讓整個牆腳下所有的漏洞縫隙，均被水泥堵塞。

為了確保萬無一失，我們又將牆壁和下面草坪的一部分，塗上厚厚的一層瀝青和水泥，並自上而下做成一個斜坡面。如此一來，雨天從屋頂沿牆面下洩的水流，會沿著斜坡面流到很遠的草坪，不會在牆腳下停留，進而淤積滲進室內，整個牆壁就不會再滲漏雨水了。

補牆、挖溝、大面積整治草坪。經過幾天的勞作，好不容易才將所有漏洞和縫穴，堵塞修理好。實踐證明，效果很好。自此以後，即便是大雨天，這面牆壁再也未曾發生過滲漏現象。這個具有廣大空間的地下室終於能派上用場，無論是夏天還是冬天，全家人都可在地下室活動，若有客人來，還可請他們在地下室玩耍，或唱歌跳舞。室內能可儲藏很多東西，不論是閒置的家具、材料什麼的，都可以往裡面堆放。

牆壁自從修補以後一直很好，下雨天再也沒漏過水了，雨後也不用像以前那樣費力地去排水打掃。然而修復漏牆還有更重大的意義，使得這座房屋的地基更加牢固，延長其使用壽命。「韓非子•喻老」云：「千丈之堤，以螻蟻之穴潰。」一條小小的漏水縫穴，若不及時堵塞修復，說不定有一天會使一座大廈傾斜，甚至倒塌。

現在，我們將北牆漏洞及早堵住，使屋子更加穩固而少了後顧之憂，避免因一個小漏洞而釀成大災禍。由此看來，修復此牆、堵住漏雨，是何等的重要。幾天的勞作，算是做了一件有益於家庭的好事。