日前整理出遊照片，去年五月的芝加哥 （Chicago）之行首先映入眼簾。一些留下深刻印象的遊覽場景頓時在眼前浮現。

我們第一個參觀的景點是千禧公園（Millennium Park）。公園裡除了露天音樂廳和皇冠噴泉，還有一個獨一無二的藝術品，那就是芝加哥的地標性景觀──雲門（Cloud Gate），芝加哥市民們暱稱它為「豆子（The Bean）」，因為它的外形猶如一粒豆子。

這顆由英國藝術家Anish Kapoor受水銀啟發而創作的大豆子確實奇特有趣。它的曲面像鏡子一樣，以天空為背景映出周圍景物的輪廓，人們能夠在上面看到漂浮的雲朵和四周摩天大樓的倒影，非常奇妙和詩意。由於它下半部如門一樣的形狀，人們可以進到門內看到自己，而且映像會被扭曲，跟照哈哈鏡一樣好玩，所以大豆子周圍總是熙熙攘攘，人頭攢動。

我們接著走到此行最想看的芝加哥藝術博物館（Art Institute of Chicago），這個博物館是全美僅次於紐約大都會 的藝術博物館，裡頭收藏了許多名家作品，其中以印象畫派收藏最為聞名。十幾年前第一次跟團參觀紐約大都會博物館，時間非常倉促，進館後只能到處蜻蜓點水式匆匆一瞥，至今已經沒有太多印象，所以很期待這次能夠多留些「印象」。

一進門就直奔二樓的精華展區，那裡主要展示歐洲古典繪畫，包括莫內、梵谷、狄更斯、雷諾瓦的經典作品。其中有莫內最具標誌性的傳世畫作「睡蓮」，喚起我三年前在莫內故居吉維尼（Giverny）看到的真實睡蓮的情景。而梵谷的「臥室」，則讓我想起了六年前在法國亞爾（Arles）小城，遍尋不著梵谷那黃色小房子的往事，這幅「臥室」就是他在黃色小屋裡畫的三幅畫作中的第二幅。

一幅表現兩個少女坐在陽台邊享受午後時光的「露台上的兩姐妹」給我一種似曾相識的感覺，其風格跟兩年前我在蘇黎世的美術館看到的那幅鎮館之寶「繫藍絲帶的女孩」如出一轍，果然，它們都是法國著名印象派畫家雷諾瓦的傑作。

其他幾幅鎮館之寶也令人印象深刻，但最讓我震撼的卻是一幅現代主義畫作「拾棉花者（Cotton Picker）」。畫中那個穿紅裙女子握著一瓢水，正在餵給跪地拾棉花者喝的那個場景，令人莫名感動。這幅畫體現了畫家Thomas Hart Benton敏銳的觀察力，以及對非裔貧困農民的深切同情心。

芝加哥藝術博物館值得觀賞的藝術品太多，是一座不能錯過的藝術寶庫，我們兩、三個小時看到的也就只是冰山一角。

芝加哥給人印象最深刻的應屬摩天大樓。芝加哥是美國第三大城市，雖然位於美國中部，卻因著那浩瀚無際的密西根湖（Lake Michigan），擁有可與任何沿海城市比美的一流風景。芝加哥也是摩天大樓的故鄉，歷史上第一棟摩天大樓於一八八五年誕生於芝加哥，在接下來好幾十年間成為全球之中擁有最美天際線的城市，至今仍然擁有一座全美第三高的威利斯大廈。

芝加哥以前在我們的印象中，除了繁華的摩天大樓，就是個槍擊、搶劫經常發生的不安全城市，尤其是幾年前連續發生過中國留學生 被槍殺的命案，讓人一聽芝加哥心裡就有點發怵。但通過這次浮光掠影三日遊，我們看到的是一個市容乾淨整潔，秩序井然，市民溫和有禮的芝加哥。